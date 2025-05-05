https://ria.ru/20250505/pobeda-2015120349.html

В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам - РИА Новости, 05.05.2025

В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии, который произошел на западе республики, и выразил... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:23:00+03:00

2025-05-05T17:23:00+03:00

2025-05-05T17:23:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии, который произошел на западе республики, и выразил надежду, что полиция в скором времени выяснит, кто осквернил мемориал. "Лично я никогда не забуду, кто нас освободил. Я убежден в том, что полиция быстро проведет расследование этого позорного поступка в населенном пункте Нова-Бошаца (на западе Словакии - ред.)", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская). Министр сопроводил запись двумя фотографиями, на которых видно, что памятник, установленный в честь солдат Красной армии, измазан красной краской, а рядом нанесена оскорбительная надпись. "К сожалению, сегодня героям Второй мировой войны не достается заслуженного уважения. Некоторые СМИ и политики умышленно искажают историю", - добавил Шутай-Эшток, отметив, что солдаты Красной армии отдали свои жизни за освобождение Словакии от фашизма.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, словакия, братислава, россия, facebook, день победы