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В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам
В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам - РИА Новости, 05.05.2025
В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии, который произошел на западе республики, и выразил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:23:00+03:00
2025-05-05T17:23:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии, который произошел на западе республики, и выразил надежду, что полиция в скором времени выяснит, кто осквернил мемориал. "Лично я никогда не забуду, кто нас освободил. Я убежден в том, что полиция быстро проведет расследование этого позорного поступка в населенном пункте Нова-Бошаца (на западе Словакии - ред.)", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская). Министр сопроводил запись двумя фотографиями, на которых видно, что памятник, установленный в честь солдат Красной армии, измазан красной краской, а рядом нанесена оскорбительная надпись. "К сожалению, сегодня героям Второй мировой войны не достается заслуженного уважения. Некоторые СМИ и политики умышленно искажают историю", - добавил Шутай-Эшток, отметив, что солдаты Красной армии отдали свои жизни за освобождение Словакии от фашизма.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Братислава, Россия, Facebook, День Победы
В Словакии осудили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам
Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: никогда не забуду, кто нас освободил
БРАТИСЛАВА, 5 мая - Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии, который произошел на западе республики, и выразил надежду, что полиция в скором времени выяснит, кто осквернил мемориал.
"Лично я никогда не забуду, кто нас освободил. Я убежден в том, что полиция быстро проведет расследование этого позорного поступка в населенном пункте Нова-Бошаца (на западе Словакии
- ред.)", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook
*(запрещена в РФ
как экстремистская).
Министр сопроводил запись двумя фотографиями, на которых видно, что памятник, установленный в честь солдат Красной армии, измазан красной краской, а рядом нанесена оскорбительная надпись.
"К сожалению, сегодня героям Второй мировой войны не достается заслуженного уважения. Некоторые СМИ и политики умышленно искажают историю", - добавил Шутай-Эшток, отметив, что солдаты Красной армии отдали свои жизни за освобождение Словакии от фашизма.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.