https://ria.ru/20250505/pobeda-2015108656.html

Зарубежные музыканты выступят на фестивале "Победа" на Соборной площади

Зарубежные музыканты выступят на фестивале "Победа" на Соборной площади - РИА Новости, 05.05.2025

Зарубежные музыканты выступят на фестивале "Победа" на Соборной площади

Большой концерт на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ "Ради жизни на Земле!" состоится 10 мая в рамках фестиваля "Победа", в нем примут участие... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:57:00+03:00

2025-05-05T16:57:00+03:00

2025-05-05T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большой концерт на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ "Ради жизни на Земле!" состоится 10 мая в рамках фестиваля "Победа", в нем примут участие зарубежные исполнители - из США, Словении и Сербии, сообщил директор департамента культуры министерства обороны РФ Артем Горный. "В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества родилось множество проектов в нашей стране, особенно в культурной сфере. Один из них - фестиваль "Победа" на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ, там выступят наши военные и гражданские творческие коллективы и зарубежные артисты. Тематика мероприятий близка каждому гражданину России, каждому прогрессивному человеку, который умеет хранить историческую память... Хотелось бы пригласить всех с 8 мая по 11 мая посетить Соборную площадь", - сказал Горный на пресс-конференции. Концерт пройдет 10 мая, его также будут транслировать по телевидению. По словам Горного, сохранение и передача исторической памяти посредством культуры очень важна, и главная роль здесь принадлежит деятелям культуры, музыкантам и актерам. Как отметила главный режиссер Фонда "Гуманитарный мир", худрук проекта "Ради жизни на Земле" Полина Бертэн, в основе концерта лежат письма, воспоминания, музыкальные композиции, посвященные периоду Великой Отечественной войны и подвигу советского народа. "Конечно, мы проводим параллель с сегодняшним днем: то что происходило 80 лет назад, происходит и сейчас. Этим концертом мы также хотим напомнить зрителю, что важно выступать единым фронтом: будь ты волонтер или человек, который посылает помощь. Это все является нашим общим вкладом. Подобные концерты напоминают нам о том, что пока мы помним - мы непобедимы", - добавила она. Наряду с отечественными исполнителями, такими как заслуженные артисты РФ Зара и Аскар Абдразаков, на сцену выйдут зарубежные певцы - из США, Словении и Сербии. Это Артур Гарфанкел, Сашо Гачник и Марко Долаш. В программе прозвучат легендарные композиции: "День Победы", "Баллада о матери", "Бухенвальдский набат", "За того парня" и другие. Зара подчеркнула, что песни военных лет являются частью генетического культурного кода россиян. "Подобные фестивали очень важны еще и потому, что на них приходят семьями (это отражает связь поколений - ред.). Концерт пройдет в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением дирижера Ли Отта", - сказала она.

https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

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россия, сша, словения, день победы