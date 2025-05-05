https://ria.ru/20250505/pobeda-2015097324.html

СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"

СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО" - РИА Новости, 05.05.2025

СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"

Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:21:00+03:00

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культура

россия

дмитрий певцов

ольга дроздова

союз театральных деятелей россии

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект "Наши герои", а также проведет 8 мая благотворительный праздничный вечер для ветеранов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ. Книга "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", опубликованная издательством "Артист. Режиссер. Театр" ("АРТ") совместно с Центральной научной библиотекой СТД РФ – дань памяти участникам фронтовых бригад Всероссийского театрального общества (ВТО, так в 1940-е годы назывался СТД РФ). Акция "Наши герои" увековечивает память героев – родственников сотрудников Центрального аппарата СТД РФ, секретарей и членов региональных отделений СТД. Портреты с информацией о подвигах и наградах размещены на сайте Союза театральных деятелей в разделе "Наши герои". Кроме того, 8 мая на главной сцене СТД РФ в Театральном центре "На Страстном" пройдет благотворительный праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Концерт патриотических песен и спектакль "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева представят студенты Института современного искусства курса Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Режиссер - Владимир Жарков. Действие пьесы происходит в 1944 году, перед началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение фронтового разведчика, старшего лейтенанта Михасева, который за короткий срок должен подготовить этих "цыплят" к выполнению задания. Это удивительно светлая баллада о войне, любви, о чести, чувстве долга и любви к своей Родине, отметили в СТД РФ.

https://ria.ru/20250304/pobeda-2002829303.html

https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html

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россия, дмитрий певцов, ольга дроздова, союз театральных деятелей россии, день победы