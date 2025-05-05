https://ria.ru/20250505/pobeda-2015097324.html
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО" - РИА Новости, 05.05.2025
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"
Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект "Наши герои", а также проведет 8 мая благотворительный праздничный вечер для ветеранов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ. Книга "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", опубликованная издательством "Артист. Режиссер. Театр" ("АРТ") совместно с Центральной научной библиотекой СТД РФ – дань памяти участникам фронтовых бригад Всероссийского театрального общества (ВТО, так в 1940-е годы назывался СТД РФ). Акция "Наши герои" увековечивает память героев – родственников сотрудников Центрального аппарата СТД РФ, секретарей и членов региональных отделений СТД. Портреты с информацией о подвигах и наградах размещены на сайте Союза театральных деятелей в разделе "Наши герои". Кроме того, 8 мая на главной сцене СТД РФ в Театральном центре "На Страстном" пройдет благотворительный праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Концерт патриотических песен и спектакль "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева представят студенты Института современного искусства курса Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Режиссер - Владимир Жарков. Действие пьесы происходит в 1944 году, перед началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение фронтового разведчика, старшего лейтенанта Михасева, который за короткий срок должен подготовить этих "цыплят" к выполнению задания. Это удивительно светлая баллада о войне, любви, о чести, чувстве долга и любви к своей Родине, отметили в СТД РФ.
https://ria.ru/20250304/pobeda-2002829303.html
https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий певцов, ольга дроздова, союз театральных деятелей россии, день победы
Культура, Россия, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Союз театральных деятелей России, День Победы
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"
СТД России к 80-летию Победы запускает проект "Наши герои"
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект "Наши герои", а также проведет 8 мая благотворительный праздничный вечер для ветеранов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ.
Книга "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", опубликованная издательством "Артист. Режиссер. Театр" ("АРТ") совместно с Центральной научной библиотекой СТД РФ
– дань памяти участникам фронтовых бригад Всероссийского театрального общества (ВТО, так в 1940-е годы назывался СТД РФ).
Акция "Наши герои" увековечивает память героев – родственников сотрудников Центрального аппарата СТД РФ, секретарей и членов региональных отделений СТД. Портреты с информацией о подвигах и наградах размещены на сайте Союза театральных деятелей в разделе "Наши герои".
Кроме того, 8 мая на главной сцене СТД РФ в Театральном центре "На Страстном" пройдет благотворительный праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Концерт патриотических песен и спектакль "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева представят студенты Института современного искусства курса Дмитрия Певцова
и Ольги Дроздовой
. Режиссер - Владимир Жарков.
Действие пьесы происходит в 1944 году, перед началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение фронтового разведчика, старшего лейтенанта Михасева, который за короткий срок должен подготовить этих "цыплят" к выполнению задания. Это удивительно светлая баллада о войне, любви, о чести, чувстве долга и любви к своей Родине, отметили в СТД РФ.