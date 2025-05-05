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СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО" - РИА Новости, 05.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:21 05.05.2025 (обновлено: 16:22 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015097324.html
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО" - РИА Новости, 05.05.2025
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"
Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект... РИА Новости, 05.05.2025
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культура
россия
дмитрий певцов
ольга дроздова
союз театральных деятелей россии
день победы
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект "Наши герои", а также проведет 8 мая благотворительный праздничный вечер для ветеранов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ. Книга "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", опубликованная издательством "Артист. Режиссер. Театр" ("АРТ") совместно с Центральной научной библиотекой СТД РФ – дань памяти участникам фронтовых бригад Всероссийского театрального общества (ВТО, так в 1940-е годы назывался СТД РФ). Акция "Наши герои" увековечивает память героев – родственников сотрудников Центрального аппарата СТД РФ, секретарей и членов региональных отделений СТД. Портреты с информацией о подвигах и наградах размещены на сайте Союза театральных деятелей в разделе "Наши герои". Кроме того, 8 мая на главной сцене СТД РФ в Театральном центре "На Страстном" пройдет благотворительный праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Концерт патриотических песен и спектакль "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева представят студенты Института современного искусства курса Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Режиссер - Владимир Жарков. Действие пьесы происходит в 1944 году, перед началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение фронтового разведчика, старшего лейтенанта Михасева, который за короткий срок должен подготовить этих "цыплят" к выполнению задания. Это удивительно светлая баллада о войне, любви, о чести, чувстве долга и любви к своей Родине, отметили в СТД РФ.
https://ria.ru/20250304/pobeda-2002829303.html
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россия, дмитрий певцов, ольга дроздова, союз театральных деятелей россии, день победы
Культура, Россия, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Союз театральных деятелей России, День Победы
СТД России выпустит книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО"

СТД России к 80-летию Победы запускает проект "Наши герои"

© Фото : Департамент жилищно-коммунального хозяйства МосквыСоюз театральных деятелей на Страстном бульваре
Союз театральных деятелей на Страстном бульваре - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы
Союз театральных деятелей на Страстном бульваре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Союз театральных деятелей (СТД) РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускает книгу "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", запускает проект "Наши герои", а также проведет 8 мая благотворительный праздничный вечер для ветеранов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ.
Книга "Артисты Победы. Фронтовые бригады ВТО", опубликованная издательством "Артист. Режиссер. Театр" ("АРТ") совместно с Центральной научной библиотекой СТД РФ – дань памяти участникам фронтовых бригад Всероссийского театрального общества (ВТО, так в 1940-е годы назывался СТД РФ).
Детские рисунки и письма в честь 80-летия Победы покажут по ТВ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Детские рисунки и письма в честь 80-летия Победы покажут по ТВ
4 марта, 13:27
Акция "Наши герои" увековечивает память героев – родственников сотрудников Центрального аппарата СТД РФ, секретарей и членов региональных отделений СТД. Портреты с информацией о подвигах и наградах размещены на сайте Союза театральных деятелей в разделе "Наши герои".
Кроме того, 8 мая на главной сцене СТД РФ в Театральном центре "На Страстном" пройдет благотворительный праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Концерт патриотических песен и спектакль "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева представят студенты Института современного искусства курса Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Режиссер - Владимир Жарков.
Действие пьесы происходит в 1944 году, перед началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение фронтового разведчика, старшего лейтенанта Михасева, который за короткий срок должен подготовить этих "цыплят" к выполнению задания. Это удивительно светлая баллада о войне, любви, о чести, чувстве долга и любви к своей Родине, отметили в СТД РФ.
Здание Театра на Таганке - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Девочки" 80-летию Победы
14 апреля, 15:48
 
КультураРоссияДмитрий ПевцовОльга ДроздоваСоюз театральных деятелей РоссииДень Победы
 
 
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