https://ria.ru/20250505/pobeda-2015085112.html

Экс-президент Молдавии высказался о Победе в Великой Отечественной войне

Экс-президент Молдавии высказался о Победе в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 05.05.2025

Экс-президент Молдавии высказался о Победе в Великой Отечественной войне

Экс-президент Молдавии лидер партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Победу в Великой Отечественной войне нельзя вспоминать только один раз в год. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T15:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии лидер партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Победу в Великой Отечественной войне нельзя вспоминать только один раз в год. По его словам, в современных условиях нужно защищать историческую память о Великой Отечественной войне. "В сегодняшних условиях уже не столько надо гордиться большинству из нас, сколько надо защищать. Ту великую Победу, которую принесли наши родители", - сказал Воронин в ходе круглого стола в Кишиневе "Феномены Победы. Почему 9 Мая остается главным символом ответственности за мир". Воронин выразил обеспокоенность современной международной обстановкой, отметив, что "мир разделился на несколько непримиримых зон". Он также указал на опасность возрождения таких явлений, как неофашизм. "Победу нельзя вспоминать только один раз в год. Необходимо постоянно, каждодневно, говорить, особенно молодому поколению, о великом подвиге молдаван и других народов СССР", - отметил бывший глава республики. В свою очередь лидер общественного совета Молдавии " За свободную Родину" Игорь Тулянцев заявил, что память о Победе в Великой Отечественной войне служит моральным ориентиром в современном мире. "Победа служит моральным ориентиром для современного общества. Наша конференция - это не просто разговор о прошлом. Это диалог о будущем. О том, как, помня боль и героизм Победы, мы можем строить общество, в котором не будет места ни войне, ни лжи, ни предательству", - заявил Тулянцев. По словам общественного деятеля, ответственность за сохранение памяти лежит на нынешнем поколении. "Мир – это тоже фронт. Это наша битва за то, чтобы пушки молчали. И мы обязаны победить. Ответственность за сохранение этих ценностей лежит на нынешнем поколении", – подчеркнул он. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250505/moldavija-2014959351.html

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html

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в мире, молдавия, кишинев, германия, владимир воронин, майя санду, день победы