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В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:17 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015057025.html
В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага
В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага - РИА Новости, 05.05.2025
В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага
Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной провел в Музее Победы реконструкцию концерта у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:17:00+03:00
2025-05-05T14:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
республика ингушетия
людмила зыкина
музей победы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной провел в Музее Победы реконструкцию концерта у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе министерства культуры России. "Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной и Музей Победы провели реконструкцию памятных событий 2 мая 1945 года, когда великая русская певица Лидия Андреевна Русланова у стен поверженного Рейхстага пела легендарные "Валенки". Мероприятие прошло в декорациях экспозиции "Подвиг народа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В концерте приняли участие детско-юношеский оркестр русских народных инструментов "Московия" под управлением Антона Седова, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина и лауреат Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества "Журавли Победы" Лилия Дунаева.
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республика ингушетия, людмила зыкина, музей победы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), день победы, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Ингушетия, Людмила Зыкина, Музей Победы, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), День Победы, Россия, Общество
В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага

В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага 2 мая 1945 года

© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкЛидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.
Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года. - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной провел в Музее Победы реконструкцию концерта у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
"Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной и Музей Победы провели реконструкцию памятных событий 2 мая 1945 года, когда великая русская певица Лидия Андреевна Русланова у стен поверженного Рейхстага пела легендарные "Валенки". Мероприятие прошло в декорациях экспозиции "Подвиг народа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В концерте приняли участие детско-юношеский оркестр русских народных инструментов "Московия" под управлением Антона Седова, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина и лауреат Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества "Журавли Победы" Лилия Дунаева.
Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом
30 апреля, 20:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРеспублика ИнгушетияЛюдмила ЗыкинаМузей ПобедыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)День ПобедыРоссияОбщество
 
 
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