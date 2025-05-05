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В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага

В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага - РИА Новости, 05.05.2025

В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага

Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной провел в Музее Победы реконструкцию концерта у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:17:00+03:00

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2025-05-05T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной провел в Музее Победы реконструкцию концерта у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе министерства культуры России. "Русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной и Музей Победы провели реконструкцию памятных событий 2 мая 1945 года, когда великая русская певица Лидия Андреевна Русланова у стен поверженного Рейхстага пела легендарные "Валенки". Мероприятие прошло в декорациях экспозиции "Подвиг народа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В концерте приняли участие детско-юношеский оркестр русских народных инструментов "Московия" под управлением Антона Седова, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина и лауреат Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества "Журавли Победы" Лилия Дунаева.

https://ria.ru/20250430/kaspijsk-2014496195.html

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республика ингушетия, людмила зыкина, музей победы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), день победы, россия, общество