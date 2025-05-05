https://ria.ru/20250505/pobeda-2015046525.html
Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы
Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы
Минэкономразвития РФ совместно с фондом Центра стратегических разработок (ЦСР) и властями регионов выпустили сборник туристических маршрутов по местам боевой... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:41:00+03:00
2025-05-05T13:41:00+03:00
2025-05-05T13:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
курская область
калининградская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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день победы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минэкономразвития РФ совместно с фондом Центра стратегических разработок (ЦСР) и властями регионов выпустили сборник туристических маршрутов по местам боевой славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Мы вместе с регионами, при поддержке фонда ЦСР, сделали такой сборник маршрутов памяти Великой Победы. … Сегодня в сборнике, который мы смогли сделать, 20 маршрутов: от Калининграда до Владивостока", - сообщил Вахруков в ходе презентации статистического сборника "Цифры Победы". Он отметил, что эта работа только начинается, поскольку таких маршрутов по всей России сотни и сотни. "Мест, которые хранят память, которые хранят историю, которые хранят историю подвига. Их очень много. … Пока собраны основные вещи, которые мы смогли для туристических маршрутов собрать. Это деревни, города, села, в которых проходили основные сражения", - добавил замминистра. Сборник, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, состоит из маршрутов на несколько дней по различным регионам РФ. Для каждого маршрута авторы составили список достопримечательностей и мест славы, которые предлагается посетить в рамках путешествия. Также в маршруты добавлены места, где можно перекусить и переночевать. Кроме того, сборник подскажет, какие сувениры можно привести из каждого региона. Например, для путешествия по Курской области составлен маршрут на 2 дня, в рамках которого можно посетить мемориальные комплексы "Курская битва", "Героям Северного фаса Курской дуги", а также усадьбу А.А. Фета и музей трудовой славы Михайловского ГОКа. А маршрут для поездки по Калининградской области рассчитан на 3 дня. За это время можно посетить, например, мемориал 1200 гвардейцам, музей фортификации, музей "Кёнигсберг-45", города Советск, Гусев и Черняховск. Вахруков подчеркнул важность такой работы: дети смогут познакомиться с местами сражений, которые они видели в учебниках, приехать и посетить их, возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, прикоснуться к этому подвигу и передать это в дальнейшем своим детям. "Всем, кто путешествует по нашей великой стране … нужно эту книгу брать на вооружение. И там все достаточно подробно и просто. С ней уже можно путешествовать по местам боевой славы с комфортом", - заключил Вахруков.
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
https://ria.ru/20250427/podborka-2013674968.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, калининградская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости - туризм, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Курская область, Калининградская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости - Туризм, День Победы
Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы
Сборник туристических маршрутов по местам боевой славы вышел к 80-летию Победы
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минэкономразвития РФ совместно с фондом Центра стратегических разработок (ЦСР) и властями регионов выпустили сборник туристических маршрутов по местам боевой славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
"Мы вместе с регионами, при поддержке фонда ЦСР, сделали такой сборник маршрутов памяти Великой Победы. … Сегодня в сборнике, который мы смогли сделать, 20 маршрутов: от Калининграда до Владивостока", - сообщил Вахруков в ходе презентации статистического сборника "Цифры Победы".
Он отметил, что эта работа только начинается, поскольку таких маршрутов по всей России сотни и сотни. "Мест, которые хранят память, которые хранят историю, которые хранят историю подвига. Их очень много. … Пока собраны основные вещи, которые мы смогли для туристических маршрутов собрать. Это деревни, города, села, в которых проходили основные сражения", - добавил замминистра.
Сборник, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, состоит из маршрутов на несколько дней по различным регионам РФ
. Для каждого маршрута авторы составили список достопримечательностей и мест славы, которые предлагается посетить в рамках путешествия. Также в маршруты добавлены места, где можно перекусить и переночевать. Кроме того, сборник подскажет, какие сувениры можно привести из каждого региона.
Например, для путешествия по Курской области
составлен маршрут на 2 дня, в рамках которого можно посетить мемориальные комплексы "Курская битва", "Героям Северного фаса Курской дуги", а также усадьбу А.А. Фета и музей трудовой славы Михайловского ГОКа.
А маршрут для поездки по Калининградской области
рассчитан на 3 дня. За это время можно посетить, например, мемориал 1200 гвардейцам, музей фортификации, музей "Кёнигсберг-45", города Советск
, Гусев
и Черняховск
.
Вахруков подчеркнул важность такой работы: дети смогут познакомиться с местами сражений, которые они видели в учебниках, приехать и посетить их, возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, прикоснуться к этому подвигу и передать это в дальнейшем своим детям.
"Всем, кто путешествует по нашей великой стране … нужно эту книгу брать на вооружение. И там все достаточно подробно и просто. С ней уже можно путешествовать по местам боевой славы с комфортом", - заключил Вахруков.