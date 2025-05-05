https://ria.ru/20250505/pobeda-2015046525.html

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы

Минэкономразвития РФ совместно с фондом Центра стратегических разработок (ЦСР) и властями регионов выпустили сборник туристических маршрутов по местам боевой... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:41:00+03:00

2025-05-05T13:41:00+03:00

2025-05-05T13:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

курская область

калининградская область

80-летие победы в великой отечественной войне

новости - туризм

день победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минэкономразвития РФ совместно с фондом Центра стратегических разработок (ЦСР) и властями регионов выпустили сборник туристических маршрутов по местам боевой славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. "Мы вместе с регионами, при поддержке фонда ЦСР, сделали такой сборник маршрутов памяти Великой Победы. … Сегодня в сборнике, который мы смогли сделать, 20 маршрутов: от Калининграда до Владивостока", - сообщил Вахруков в ходе презентации статистического сборника "Цифры Победы". Он отметил, что эта работа только начинается, поскольку таких маршрутов по всей России сотни и сотни. "Мест, которые хранят память, которые хранят историю, которые хранят историю подвига. Их очень много. … Пока собраны основные вещи, которые мы смогли для туристических маршрутов собрать. Это деревни, города, села, в которых проходили основные сражения", - добавил замминистра. Сборник, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, состоит из маршрутов на несколько дней по различным регионам РФ. Для каждого маршрута авторы составили список достопримечательностей и мест славы, которые предлагается посетить в рамках путешествия. Также в маршруты добавлены места, где можно перекусить и переночевать. Кроме того, сборник подскажет, какие сувениры можно привести из каждого региона. Например, для путешествия по Курской области составлен маршрут на 2 дня, в рамках которого можно посетить мемориальные комплексы "Курская битва", "Героям Северного фаса Курской дуги", а также усадьбу А.А. Фета и музей трудовой славы Михайловского ГОКа. А маршрут для поездки по Калининградской области рассчитан на 3 дня. За это время можно посетить, например, мемориал 1200 гвардейцам, музей фортификации, музей "Кёнигсберг-45", города Советск, Гусев и Черняховск. Вахруков подчеркнул важность такой работы: дети смогут познакомиться с местами сражений, которые они видели в учебниках, приехать и посетить их, возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, прикоснуться к этому подвигу и передать это в дальнейшем своим детям. "Всем, кто путешествует по нашей великой стране … нужно эту книгу брать на вооружение. И там все достаточно подробно и просто. С ней уже можно путешествовать по местам боевой славы с комфортом", - заключил Вахруков.

https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html

https://ria.ru/20250427/podborka-2013674968.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, калининградская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости - туризм, день победы