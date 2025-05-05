В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья
Участники акции "Бессмертный полк" в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Приуроченная к Дню Победы акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, сообщает пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
В понедельник глава ПМР Вадим Красносельский провел с главами администраций городов и районов совещание по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы.
"Главы госадминистраций проинформировали о положении дел в городах и районах республики. В каждом докладе звучала информация о разноплановых мероприятиях, приуроченных ко Дню Великой Победы – уже проведенных и запланированных на текущую неделю. Руководители озвучили программы празднования с указанием сути событий, времени проведения, предполагаемых участников. Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, - говорится в сообщении.
Красносельский подчеркнул необходимость гибко реагировать на погодные условия. Он также, в частности, акцентировал внимание на том, что главы администраций городов и районов обязаны лично контролировать подготовку и участвовать в торжествах. Кроме того, на совещании затрагивалась тема строительства государственного музея. Его экспозиционные площади, посвященные Великой Отечественной войны, будут официально открыты 9 мая, подчеркивается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.