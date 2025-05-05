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В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:21 05.05.2025 (обновлено: 13:31 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015037482.html
В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк"
В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2025
В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк"
Приуроченная к Дню Победы акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, сообщает пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:21:00+03:00
2025-05-05T13:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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ссср
румыния
вадим красносельский
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Приуроченная к Дню Победы акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, сообщает пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В понедельник глава ПМР Вадим Красносельский провел с главами администраций городов и районов совещание по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы. "Главы госадминистраций проинформировали о положении дел в городах и районах республики. В каждом докладе звучала информация о разноплановых мероприятиях, приуроченных ко Дню Великой Победы – уже проведенных и запланированных на текущую неделю. Руководители озвучили программы празднования с указанием сути событий, времени проведения, предполагаемых участников. Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, - говорится в сообщении. Красносельский подчеркнул необходимость гибко реагировать на погодные условия. Он также, в частности, акцентировал внимание на том, что главы администраций городов и районов обязаны лично контролировать подготовку и участвовать в торжествах. Кроме того, на совещании затрагивалась тема строительства государственного музея. Его экспозиционные площади, посвященные Великой Отечественной войны, будут официально открыты 9 мая, подчеркивается в сообщении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья

CC BY 4.0 / Новости Приднестровья / Участники акции "Бессмертный полк" в Тирасполе
Участники акции Бессмертный полк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
CC BY 4.0 / Новости Приднестровья /
Участники акции "Бессмертный полк" в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Приуроченная к Дню Победы акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, сообщает пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
В понедельник глава ПМР Вадим Красносельский провел с главами администраций городов и районов совещание по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы
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"Главы госадминистраций проинформировали о положении дел в городах и районах республики. В каждом докладе звучала информация о разноплановых мероприятиях, приуроченных ко Дню Великой Победы – уже проведенных и запланированных на текущую неделю. Руководители озвучили программы празднования с указанием сути событий, времени проведения, предполагаемых участников. Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех городах Приднестровья, - говорится в сообщении.
Красносельский подчеркнул необходимость гибко реагировать на погодные условия. Он также, в частности, акцентировал внимание на том, что главы администраций городов и районов обязаны лично контролировать подготовку и участвовать в торжествах. Кроме того, на совещании затрагивалась тема строительства государственного музея. Его экспозиционные площади, посвященные Великой Отечественной войны, будут официально открыты 9 мая, подчеркивается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Памятная банкнота Приднестровского республиканского банка номиналом 1 рубль 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Приднестровье банк выпустил памятную банкноту к 80-летию Победы
24 апреля, 18:52
 
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