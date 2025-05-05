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Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:20 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015037146.html
Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы
Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы
Интернет-энциклопедия Рувики к 80-летию Победы представила уникальную для РФ базу героев СССР и России, сообщает пресс-служба энциклопедии. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:20:00+03:00
2025-05-05T13:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики к 80-летию Победы представила уникальную для РФ базу героев СССР и России, сообщает пресс-служба энциклопедии. "Интернет-энциклопедия Рувики представила уникальную для России базу героев нашей страны. В проекте "Наши герои - наша история" собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России", - говорится в сообщении. Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что у пользователей сохраняется возможность написать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. "В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате нам удалось создать библиотеку героев нашей страны от времен ВОВ до нашего времени. На сегодняшний день в ней собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России", - приводит пресс-служба слова Медейко. Уточняется, что проект "Наши герои - наша история" поддержан министерством обороны Российской Федерации, Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы", Музеем Победы и состоит из трех разделов: "Герои Великой Отечественной войны", "Герои Советского Союза", "Герои России". В пресс-служба добавили, что совместно с Музеем Победы в честь празднования 80-летия Победы Рувики организовала городскую выставку "От Кремля до Рейхстага", которая состоится в Москве на Чистопрудном бульваре в период с 12 мая по 8 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250304/pobeda-2002829303.html
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общество, россия, ссср, москва, музей победы, рувики, волонтеры победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, СССР, Москва, Музей Победы, Рувики, Волонтеры Победы
Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы

Интернет-энциклопедия Рувики представила уникальную базу героев СССР и России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги СССР и России
Флаги СССР и России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики к 80-летию Победы представила уникальную для РФ базу героев СССР и России, сообщает пресс-служба энциклопедии.
"Интернет-энциклопедия Рувики представила уникальную для России базу героев нашей страны. В проекте "Наши герои - наша история" собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России", - говорится в сообщении.
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Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что у пользователей сохраняется возможность написать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
"В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате нам удалось создать библиотеку героев нашей страны от времен ВОВ до нашего времени. На сегодняшний день в ней собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России", - приводит пресс-служба слова Медейко.
Уточняется, что проект "Наши герои - наша история" поддержан министерством обороны Российской Федерации, Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы", Музеем Победы и состоит из трех разделов: "Герои Великой Отечественной войны", "Герои Советского Союза", "Герои России".
В пресс-служба добавили, что совместно с Музеем Победы в честь празднования 80-летия Победы Рувики организовала городскую выставку "От Кремля до Рейхстага", которая состоится в Москве на Чистопрудном бульваре в период с 12 мая по 8 июня 2025 года.
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