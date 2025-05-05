https://ria.ru/20250505/pobeda-2015016239.html

Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе

Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе - РИА Новости, 05.05.2025

Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе

Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории московского мемориального комплекса на Поклонной горе Музея Победы, где для гостей в рамках... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:22:00+03:00

2025-05-05T12:22:00+03:00

2025-05-05T12:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

музей победы

парад победы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011533957_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_25c69bd5334b7b727f141e431163d913.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории московского мемориального комплекса на Поклонной горе Музея Победы, где для гостей в рамках программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" была воссоздана атмосфера 1940-х годов, сообщили в пресс-службе Музея Победы. "Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Третьего и четвертого мая тематические локации были организованы в рамках программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический". Этот проект реализует Музей Победы при поддержке Правительства Москвы. В этом году проект приурочили к 80-летию Победы", - говорится в сообщении. Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, гости познакомились с наиболее популярными профессиями 1940-х годов: швейным и обувным производством, кузнечным искусством и медицинской практикой, также посетители получили информацию о военных специальностях, таких как саперы, десантники, связисты, регулировщики и разведчики. Кроме того, для гостей мемориального комплекса на Поклонной горе прошли мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления. "Гостей парка ждали мастер-классы "Что у солдата в вещмешке?", "Письмо защитнику Отечества", фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Посетители парка могли попробовать свои силы на площадке "Курс молодого бойца" и научиться навыкам ориентирования и установки армейской палатки на "Зарнице". Также на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили, как оказывать первую помощь, как соблюдать базовые правила пожарной безопасности, как спасать утопающих на воде, как работать со спасательными инструментами", - добавили в пресс-службе. Самых активных посетителей парка ждали памятные сувениры и призы: пилотка красноармейца, памятная монета, посвящённая 80-летию Победы, солдатский обед, бесплатный вход в Музей Победы и Музей Г.О.Р.А., сертификаты на посещение экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!".

https://ria.ru/20250505/parad-2015015656.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, музей победы, парад победы, россия