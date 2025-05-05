Рейтинг@Mail.ru
Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:22 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015016239.html
Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе
Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе - РИА Новости, 05.05.2025
Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе
Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории московского мемориального комплекса на Поклонной горе Музея Победы, где для гостей в рамках... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:22:00+03:00
2025-05-05T12:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
музей победы
парад победы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011533957_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_25c69bd5334b7b727f141e431163d913.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории московского мемориального комплекса на Поклонной горе Музея Победы, где для гостей в рамках программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" была воссоздана атмосфера 1940-х годов, сообщили в пресс-службе Музея Победы. "Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Третьего и четвертого мая тематические локации были организованы в рамках программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический". Этот проект реализует Музей Победы при поддержке Правительства Москвы. В этом году проект приурочили к 80-летию Победы", - говорится в сообщении. Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, гости познакомились с наиболее популярными профессиями 1940-х годов: швейным и обувным производством, кузнечным искусством и медицинской практикой, также посетители получили информацию о военных специальностях, таких как саперы, десантники, связисты, регулировщики и разведчики. Кроме того, для гостей мемориального комплекса на Поклонной горе прошли мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления. "Гостей парка ждали мастер-классы "Что у солдата в вещмешке?", "Письмо защитнику Отечества", фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Посетители парка могли попробовать свои силы на площадке "Курс молодого бойца" и научиться навыкам ориентирования и установки армейской палатки на "Зарнице". Также на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили, как оказывать первую помощь, как соблюдать базовые правила пожарной безопасности, как спасать утопающих на воде, как работать со спасательными инструментами", - добавили в пресс-службе. Самых активных посетителей парка ждали памятные сувениры и призы: пилотка красноармейца, памятная монета, посвящённая 80-летию Победы, солдатский обед, бесплатный вход в Музей Победы и Музей Г.О.Р.А., сертификаты на посещение экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!".
https://ria.ru/20250505/parad-2015015656.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011533957_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_aaac07ed1ca7aec3bda8980c9c94e55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, музей победы, парад победы, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Музей Победы, Парад Победы, Россия
Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе

Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории Музея Победы

© Фото : ГУП "Моссвет"Монумент Победы на Поклонной горе
Монумент Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ГУП "Моссвет"
Монумент Победы на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории московского мемориального комплекса на Поклонной горе Музея Победы, где для гостей в рамках программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" была воссоздана атмосфера 1940-х годов, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
"Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Третьего и четвертого мая тематические локации были организованы в рамках программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический". Этот проект реализует Музей Победы при поддержке Правительства Москвы. В этом году проект приурочили к 80-летию Победы", - говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, гости познакомились с наиболее популярными профессиями 1940-х годов: швейным и обувным производством, кузнечным искусством и медицинской практикой, также посетители получили информацию о военных специальностях, таких как саперы, десантники, связисты, регулировщики и разведчики. Кроме того, для гостей мемориального комплекса на Поклонной горе прошли мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления.
"Гостей парка ждали мастер-классы "Что у солдата в вещмешке?", "Письмо защитнику Отечества", фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Посетители парка могли попробовать свои силы на площадке "Курс молодого бойца" и научиться навыкам ориентирования и установки армейской палатки на "Зарнице". Также на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили, как оказывать первую помощь, как соблюдать базовые правила пожарной безопасности, как спасать утопающих на воде, как работать со спасательными инструментами", - добавили в пресс-службе.
Самых активных посетителей парка ждали памятные сувениры и призы: пилотка красноармейца, памятная монета, посвящённая 80-летию Победы, солдатский обед, бесплатный вход в Музей Победы и Музей Г.О.Р.А., сертификаты на посещение экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!".
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 5 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада Победы
Вчера, 12:20
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМузей ПобедыПарад ПобедыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала