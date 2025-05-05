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В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы
В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы
Ограничения связи возможны в период праздничных дней в Астраханской области из-за вопросов безопасности, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:05:00+03:00
2025-05-05T11:05:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Ограничения связи возможны в период праздничных дней в Астраханской области из-за вопросов безопасности, сообщает администрация губернатора региона. "В связи с оперативной необходимостью, связанной с обеспечением безопасности и противодействием террористической угрозе, на территории города Астрахани и Астраханской области в праздничные дни возможно временное понижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов", - говорится в сообщении. Власти попросили жителей региона отнестись к данному вопросу с пониманием, поскольку это вынужденная мера.
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общество, астраханская область, астрахань
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Астраханская область, Астрахань
В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы
В Астраханской области в День Победы могут ограничить связь в целях безопасности