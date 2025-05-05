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В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы

В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025

В Астраханской области могут ограничить связь в День Победы

Ограничения связи возможны в период праздничных дней в Астраханской области из-за вопросов безопасности, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 05.05.2025

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Ограничения связи возможны в период праздничных дней в Астраханской области из-за вопросов безопасности, сообщает администрация губернатора региона. "В связи с оперативной необходимостью, связанной с обеспечением безопасности и противодействием террористической угрозе, на территории города Астрахани и Астраханской области в праздничные дни возможно временное понижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов", - говорится в сообщении. Власти попросили жителей региона отнестись к данному вопросу с пониманием, поскольку это вынужденная мера.

https://ria.ru/20250418/babushkin-2012052302.html

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общество, астраханская область, астрахань