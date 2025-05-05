https://ria.ru/20250505/pobeda-2014986783.html

В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы

В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025

В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы

Тематическую карту "Тройка" выпустили в метро Москвы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:25:00+03:00

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2025-05-05T10:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в метро Москвы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В преддверии Дня Победы мы выпустили новую тематическую карту "Тройка"… К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в московском метро появилась новая тематическая карта. Она выполнена в красном цвете и оформлена георгиевской лентой", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

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общество, технологии, москва