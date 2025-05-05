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В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:25 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014986783.html
В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы
В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы
Тематическую карту "Тройка" выпустили в метро Москвы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:25:00+03:00
2025-05-05T10:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в метро Москвы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В преддверии Дня Победы мы выпустили новую тематическую карту "Тройка"… К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в московском метро появилась новая тематическая карта. Она выполнена в красном цвете и оформлена георгиевской лентой", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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общество, технологии, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Москва
В московском метро выпустили "Тройку", посвященную 80-летию Победы

Тематическую карту "Тройка" выпустили в московском метро к 80-летию Победы

© Дептранс МосквыТематическая карта "Тройка" к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Тематическая карта Тройка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Дептранс Москвы
Тематическая карта "Тройка" к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в метро Москвы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В преддверии Дня Победы мы выпустили новую тематическую карту "Тройка"… К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в московском метро появилась новая тематическая карта. Она выполнена в красном цвете и оформлена георгиевской лентой", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТехнологииМосква
 
 
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