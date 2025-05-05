https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html

Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается

Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается - РИА Новости, 05.05.2025

Раз в пять лет Европа записывается в победители, а потом выписывается

Раз в пять лет, под каждый юбилей Великой Победы над нацизмом, мы наблюдаем удивительную картину: в "победители" срочно записываются все те, кто в другое время... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:00:00+03:00

2025-05-05T08:00:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

аналитика

80-летие победы в великой отечественной войне

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Раз в пять лет, под каждый юбилей Великой Победы над нацизмом, мы наблюдаем удивительную картину: в "победители" срочно записываются все те, кто в другое время в лучшем случае игнорировал эту дату, а в худшем — на практике доказывал свою ненависть к истинным победителям. Отмечают, рассказывают о своем вкладе в победу, а затем опять "выписываются" из данного реестра. Чтобы можно было снова ломать памятники своим освободителям и оправдывать ту идеологию, которая была повержена в 1945 году.Классическим примером последних десятилетий стала Украина, которая умудряется от юбилея до юбилея втаптывать в грязь героический подвиг своих же дедов, а в дни торжеств вдруг вспоминать о том, что украинцы все-таки боролись против нацизма. Свежим образчиком такого подхода стал пост Андрея Ермака, главы офиса президента Украины. Если верить ему, то нацизм был побежден тремя силами: США, Британией и Украинским фронтом. А все эти рассказы о "победе ссср в Великой Отечественной войне" — это всего лишь "мифологизированный нарратив советской пропаганды". Особо следует отметить: Ермак сознательно в одном и том же сообщении пишет аббревиатуру СССР маленькими буквами, а вот фамилию Гитлера — с большой. Уже о многом красноречиво говорит.Не будем сейчас возвращаться к набившему оскомину мифу о том, что Украинские фронты — это и были украинцы, и вспоминать, как их создавали и переименовывали по ходу продвижения на Запад. Но разве это не в Киеве два года назад снесли памятник командующему Первого Украинского фронта генералу Николаю Ватутину? Причем памятник, стоявший на его могиле! А сколько таких монументов бойцам Украинских фронтов за последние годы снесли на Украине — и не перечислить! Сейчас львовские власти довершают этот процесс, уничтожая братскую могилу на Холме Славы — это ведь тоже останки бойцов Первого Украинского фронта! Так почему же Зеленский или Ермак не защищают эти памятники, если считают их своими? Но такие вопросы в дни юбилеев не принято задавать.Всем понятно, что пост Ермака не случайно появился буквально сразу после нашумевшего сообщения президента США Дональда Трампа, в своем стиле приписавшего победу над нацизмом исключительно Америке. Это справедливо вызвало бурный резонанс во всем мире. Но все уже забыли, что пять лет тому назад, к 75-летию Победы Трамп уже высказывался в том же духе, выложив твит следующего содержания: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! Американский дух всегда побеждает". Как видите, тогда он еще вспоминал британцев, а сейчас и их вычеркнул из разряда победителей.Что самое поразительное, между юбилеями Трамп прекрасно помнит, кто на самом деле свернул голову нацистской гадине. Всего-то несколько месяцев назад в общении с журналистами президент США, говоря о силе российского оружия, публично заявил: "Они победили Гитлера, они победили Наполеона". То есть все он прекрасно знает и понимает. Но как только доходит до официальных торжеств, общей линией Запада становится стремление забыть и принизить роль советского народа в разгроме нацизма.Они действительно жутко боятся нашего Дня Победы. Их буквально корежит от того, какие торжества мы устраиваем у себя дома и какой резонанс от этого расходится по всему миру. Пять лет назад главный идеолог русофобии в Нидерландах Хуберт Смейтс буквально визжал от восторга в связи с тем, что в России пришлось ограничить торжества к 75-летию Победы в связи с пандемией коронавируса. Его британский коллега Эдвард Лукас все время публикует статьи о том, что никакой Победы не было, а "одна оккупация Европы всего лишь сменилась другой".Вот и сейчас многие европейские газеты посвятили обширные материалы, направленные на то, чтобы хоть как-то опорочить наш праздник. К примеру, The Times опубликовала огромный материал о том, что в торжественных речах ко Дню Победы в России, видите ли, мало разбирают ошибки Сталина и советского командования. Автор явно перепутал праздничную трибуну с преподавательской кафедрой — как будто у нас мало дискуссий по этому поводу происходит в публичном пространстве.К одной из таких "ошибок" The Times относит Финскую войну 1939-1940 годов, проводя параллель между той Финляндией и нынешней Украиной. Любопытная, надо заметить, параллель, учитывая тот факт, что Финляндия стала верной союзницей нацистской Германии и сами британцы объявили ей войну! Теперь финны тоже празднуют победу над нацизмом — они ведь под нажимом СССР успели объявить войну Германии и даже иногда вступали в перестрелку с недобитыми нацистами в марте-апреле 1945-го.Забавнее всего наблюдать, как в "победители" на каждый юбилей Победы записывают себя европейские страны, которые были союзниками нацистской Германии или сопротивлялись ей считаные дни. Скажем, Нидерланды, повоевавшие с нацистами пять дней, теперь всему миру рассказывают о "героическом сопротивлении" оккупации. Хотя все серьезные исследователи давно уже доказали, что это не более чем миф с целью обелить свою роль в холокосте.Или свежий пример — Дания. Той вообще нечем гордиться, учитывая, что она даже формально не сопротивлялась нацистам. Сдалась без боя, а потом смиренно дожидалась британские войска, даже не попытавшись разоружить немецкий гарнизон. А свежий воскресный номер газеты Politiken посвящен "датскому сопротивлению" и тому, как они с кем-то воевали уже после освобождения от нацистов.Отсюда и ответ на вопрос, почему русофобы всех стран так ненавидят наш День Победы и пытаются сделать все от себя зависящее для того, чтобы принизить роль советского Воина-Освободителя, спасшего Европу от нацизма. Историческая правда о нашей Победе — это оплеуха им всем, это демонстрация силы, мощи, духа, воли нашего народа! И не случайно Трамп в будние (не в праздничные) дни, вспоминая, какой именно народ победил Гитлера, переносит это на день сегодняшний. Они там все прекрасно помнят и понимают, но сказать всю правду боятся. Особенно в дни торжеств.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html

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аналитика, 80-летие победы в великой отечественной войне