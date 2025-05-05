https://ria.ru/20250505/plennyy-2014967472.html
Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов
Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов - РИА Новости, 05.05.2025
Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов
Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что остался в живых один из всей группы военных, передвигавшейся на бронемашине и атакованной... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:03:00+03:00
2025-05-05T09:03:00+03:00
2025-05-05T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что остался в живых один из всей группы военных, передвигавшейся на бронемашине и атакованной российскими FPV-дронами. Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Андрей Балыбенко был взят в плен российскими военнослужащими группировки войск "Центр". Пленный рассказал, что не хотел служить, даже дезертировал, но его поймали и отправили в учебную часть. После подготовки в Харьковской области его в числе других солдат штурмового полка ВСУ отправили на передовую. "Нам кинули в рюкзак патроны, гранаты, "одноразку" дали. Мы говорим, как вообще, что, куда нас везут. Они говорят, мы вас "птичкой" сориентируем, по рации вам будем говорить, куда вам идти. Нас под утро, в 6 утра, подвозят на бронемашине к позиции, и начинают FPV-шки атаковать, в итоге из группы, что было в бронемашине, один выжил", - сказал Балыбенко. Кроме того, он рассказал, что "Скала" (штурмовая часть - ред.) - это то место, куда набирают всех "отбросов": зеков, наркоманов, людей с проблемами со здоровьем. "Если ты попал в "Скалу", то ты там сдохнешь. Тебя отправят просто и тебя убьют", - подытожил пленный.
https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html
https://ria.ru/20250428/roshva-2013772591.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов
Пленный боевик ВСУ рассказал, что выжил один из всей группы при атаке БПЛА