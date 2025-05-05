https://ria.ru/20250505/plennyy-2014967472.html

Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов

Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов - РИА Новости, 05.05.2025

Украинский пленный рассказал, как выжил при атаке дронов

Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что остался в живых один из всей группы военных, передвигавшейся на бронемашине и атакованной... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:03:00+03:00

2025-05-05T09:03:00+03:00

2025-05-05T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что остался в живых один из всей группы военных, передвигавшейся на бронемашине и атакованной российскими FPV-дронами. Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Андрей Балыбенко был взят в плен российскими военнослужащими группировки войск "Центр". Пленный рассказал, что не хотел служить, даже дезертировал, но его поймали и отправили в учебную часть. После подготовки в Харьковской области его в числе других солдат штурмового полка ВСУ отправили на передовую. "Нам кинули в рюкзак патроны, гранаты, "одноразку" дали. Мы говорим, как вообще, что, куда нас везут. Они говорят, мы вас "птичкой" сориентируем, по рации вам будем говорить, куда вам идти. Нас под утро, в 6 утра, подвозят на бронемашине к позиции, и начинают FPV-шки атаковать, в итоге из группы, что было в бронемашине, один выжил", - сказал Балыбенко. Кроме того, он рассказал, что "Скала" (штурмовая часть - ред.) - это то место, куда набирают всех "отбросов": зеков, наркоманов, людей с проблемами со здоровьем. "Если ты попал в "Скалу", то ты там сдохнешь. Тебя отправят просто и тебя убьют", - подытожил пленный.

https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html

https://ria.ru/20250428/roshva-2013772591.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)