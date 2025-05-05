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Писториус сохранит пост главы Минобороны в новом правительстве Германии - РИА Новости, 05.05.2025
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11:33 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pistorius-2015001401.html
Писториус сохранит пост главы Минобороны в новом правительстве Германии
Писториус сохранит пост главы Минобороны в новом правительстве Германии - РИА Новости, 05.05.2025
Писториус сохранит пост главы Минобороны в новом правительстве Германии
Действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус сохранит за собой этот пост в новом правительстве страны, подтвердила Социал-демократическая партия Германии... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:33:00+03:00
2025-05-05T11:33:00+03:00
в мире
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борис писториус
хдс/хсс
правительство германии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус сохранит за собой этот пост в новом правительстве страны, подтвердила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сообщения СМИ. "Писториус - федеральный министр обороны", - написано на фотографии, опубликованной в официальном аккаунте партии в Instagram*. СДПГ выдвигает на должности министров трех мужчин и шесть женщин, говорится в публикации. Лидер социал-демократов Ларс Клингбайль станет вице-канцлером ФРГ и министром финансов. Бывшая председатель парламента Бербель Бас возглавит министерство труда и социальных вопросов. Заместитель председателя фракции социал-демократов Верена Хуберц станет министром жилья и строительства. Уполномоченный правительства по вопросам восточных федеральных земель Германии Карстен Шнайдер возглавит министерство окружающей среды и защиты климата. Министр образования немецкой земли Рейнланд-Пфальц Штефани Хубиг перейдет на должность федерального министра юстиции. Уполномоченная правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции иностранцев Реем Алабали-Радован займет пост министра экономического сотрудничества и развития. Кроме того, СДПГ представила кандидатуры двух государственных министров, которые не возглавляют министерств, но получают собственный круг полномочий. Натали Павлик станет государственным министром и новой уполномоченной правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции иностранцев. Элизабет Кайзер будет назначена государственным министром и уполномоченной по вопросам восточных федеральных земель Германии. В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. В прошлую среду СДПГ официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор. Еще раньше его одобрили ХДС и ХСС, устранив тем самым последнее препятствие к формированию нового правительства страны. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, германия, россия, рейнланд-пфальц, борис писториус, хдс/хсс, правительство германии
В мире, Германия, Россия, Рейнланд-Пфальц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Правительство Германии
Писториус сохранит пост главы Минобороны в новом правительстве Германии

СДПГ: Писториус сохранит пост министра обороны в новом правительстве Германии

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус сохранит за собой этот пост в новом правительстве страны, подтвердила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сообщения СМИ.
"Писториус - федеральный министр обороны", - написано на фотографии, опубликованной в официальном аккаунте партии в Instagram*.
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СДПГ выдвигает на должности министров трех мужчин и шесть женщин, говорится в публикации. Лидер социал-демократов Ларс Клингбайль станет вице-канцлером ФРГ и министром финансов. Бывшая председатель парламента Бербель Бас возглавит министерство труда и социальных вопросов. Заместитель председателя фракции социал-демократов Верена Хуберц станет министром жилья и строительства. Уполномоченный правительства по вопросам восточных федеральных земель Германии Карстен Шнайдер возглавит министерство окружающей среды и защиты климата. Министр образования немецкой земли Рейнланд-Пфальц Штефани Хубиг перейдет на должность федерального министра юстиции. Уполномоченная правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции иностранцев Реем Алабали-Радован займет пост министра экономического сотрудничества и развития.
Кроме того, СДПГ представила кандидатуры двух государственных министров, которые не возглавляют министерств, но получают собственный круг полномочий. Натали Павлик станет государственным министром и новой уполномоченной правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции иностранцев. Элизабет Кайзер будет назначена государственным министром и уполномоченной по вопросам восточных федеральных земель Германии.
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В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) удалось договориться с СДПГ о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. В прошлую среду СДПГ официально объявила, что члены партии проголосовали за коалиционный договор. Еще раньше его одобрили ХДС и ХСС, устранив тем самым последнее препятствие к формированию нового правительства страны. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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