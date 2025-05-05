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Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской - РИА Новости, 05.05.2025
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12:57 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/peskov-2015029366.html
Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской
Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской - РИА Новости, 05.05.2025
Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской
Европейский политический ландшафт полон рестриктивных мер против тех, кто не укладывается в доминирующий мейнстрим со своим мировоззрением, заявил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:57:00+03:00
2025-05-05T12:57:00+03:00
в мире
германия
россия
карлсруэ
дмитрий песков
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европейский политический ландшафт полон рестриктивных мер против тех, кто не укладывается в доминирующий мейнстрим со своим мировоззрением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии 2 мая приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал Песков, комментируя ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" экстремистской в Германии. Как объяснил 2 мая журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250504/germaniya-2014828760.html
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
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в мире, германия, россия, карлсруэ, дмитрий песков, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, институт прав человека
В мире, Германия, Россия, Карлсруэ, Дмитрий Песков, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Институт прав человека
Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской

Песков: Европа вводит санкции против тех, кто не укладывается в мейнстрим

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европейский политический ландшафт полон рестриктивных мер против тех, кто не укладывается в доминирующий мейнстрим со своим мировоззрением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии 2 мая приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Две трети немцев считают АдГ экстремистской, показал опрос
4 мая, 02:25
"Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал Песков, комментируя ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" экстремистской в Германии.
Как объяснил 2 мая журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
 
В миреГерманияРоссияКарлсруэДмитрий ПесковТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССИнститут прав человека
 
 
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