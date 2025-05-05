Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской
Песков: Европа вводит санкции против тех, кто не укладывается в мейнстрим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европейский политический ландшафт полон рестриктивных мер против тех, кто не укладывается в доминирующий мейнстрим со своим мировоззрением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии 2 мая приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал Песков, комментируя ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" экстремистской в Германии.
Как объяснил 2 мая журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.