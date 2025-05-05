https://ria.ru/20250505/peskov-2015029366.html

Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской

Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской - РИА Новости, 05.05.2025

Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской

Европейский политический ландшафт полон рестриктивных мер против тех, кто не укладывается в доминирующий мейнстрим со своим мировоззрением, заявил... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:57:00+03:00

2025-05-05T12:57:00+03:00

2025-05-05T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европейский политический ландшафт полон рестриктивных мер против тех, кто не укладывается в доминирующий мейнстрим со своим мировоззрением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии 2 мая приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал Песков, комментируя ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" экстремистской в Германии. Как объяснил 2 мая журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20250504/germaniya-2014828760.html

https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html

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в мире, германия, россия, карлсруэ, дмитрий песков, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, институт прав человека