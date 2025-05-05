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Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль - РИА Новости, 05.05.2025
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12:52 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/peskov-2015028645.html
Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль
Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль - РИА Новости, 05.05.2025
Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль
Борьба с неонацизмом должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:52:00+03:00
2025-05-05T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Борьба с неонацизмом должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Борьба с этими проявлениями (неонацизмом - ред.) - это должно быть не разовое какое-то событие, это должна быть постоянная константа в работе на всех уровнях", - сказал Песков журналистам. ​​
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль

Песков: борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Борьба с неонацизмом должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Борьба с этими проявлениями (неонацизмом - ред.) - это должно быть не разовое какое-то событие, это должна быть постоянная константа в работе на всех уровнях", - сказал Песков журналистам. ​​
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными
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РоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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