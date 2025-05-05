https://ria.ru/20250505/peskov-2015028645.html

Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль

Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль - РИА Новости, 05.05.2025

Борьба с неонацизмом должна быть постоянной константой, заявил Кремль

Борьба с неонацизмом должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:52:00+03:00

2025-05-05T12:52:00+03:00

2025-05-05T12:52:00+03:00

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Борьба с неонацизмом должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Борьба с этими проявлениями (неонацизмом - ред.) - это должно быть не разовое какое-то событие, это должна быть постоянная константа в работе на всех уровнях", - сказал Песков журналистам. ​​

https://ria.ru/20250505/peskov-2015026655.html

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2025

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россия, дмитрий песков, безопасность