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Кремль прокомментировал ситуацию с партией "Альтернатива для Германии" - РИА Новости, 05.05.2025
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12:46 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/peskov-2015026545.html
Кремль прокомментировал ситуацию с партией "Альтернатива для Германии"
Кремль прокомментировал ситуацию с партией "Альтернатива для Германии" - РИА Новости, 05.05.2025
Кремль прокомментировал ситуацию с партией "Альтернатива для Германии"
Комментируя ситуацию с признанием экстремистской в Германии партией "Альтернатива для Германии", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:46:00+03:00
2025-05-05T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Комментируя ситуацию с признанием экстремистской в Германии партией "Альтернатива для Германии", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это внутренне дело Германии, Москва не имеет ни права, ни намерения вмешиваться. "Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал Песков журналистам, комментируя признание партии "Альтернатива для Германии" экстремистской.
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германия, россия, москва, дмитрий песков, в мире
Германия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Кремль прокомментировал ситуацию с партией "Альтернатива для Германии"

Песков назвал решение о признании партии АдГ экстремистской внутренним делом ФРГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Комментируя ситуацию с признанием экстремистской в Германии партией "Альтернатива для Германии", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это внутренне дело Германии, Москва не имеет ни права, ни намерения вмешиваться.
"Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал Песков журналистам, комментируя признание партии "Альтернатива для Германии" экстремистской.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ
3 мая, 01:13
 
ГерманияРоссияМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
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