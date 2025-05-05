https://ria.ru/20250505/peskov-2015026357.html
Встреча Путина и Трампа необходима, заявил Песков
Встреча Путина и Трампа необходима, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2025
Встреча Путина и Трампа необходима, заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, сообщил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:45:00+03:00
2025-05-05T12:45:00+03:00
2025-05-05T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (между Путиным и Трампом - ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются", - сказал Песков журналистам.
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Встреча Путина и Трампа необходима, заявил Песков
Песков: встреча Путина и Трампа должна быть подготовлена соответствующим образом