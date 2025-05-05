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Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана - РИА Новости, 05.05.2025
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12:44 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/peskov-2015025921.html
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана - РИА Новости, 05.05.2025
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана
Москва дорожит отношениями и с Дели, и с Исламабадом, надеется, что стороны смогут договориться о мерах, которые понизят градус напряжения, заявил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
в мире
индия
пакистан
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями и с Дели, и с Исламабадом, надеется, что стороны смогут договориться о мерах, которые понизят градус напряжения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Индия - наш стратегический партнер. Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Дели, и с Исламабадом. Конечно, мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры и договориться об этих мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следят ли в Кремле за ситуацией на границе Индии и Пакистана, напряженность между которыми все больше возрастает.
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в мире, индия, пакистан, дмитрий песков
В мире, Индия, Пакистан, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана

Песков: Москва надеется на снижение градуса напряжения между Индией и Пакистаном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями и с Дели, и с Исламабадом, надеется, что стороны смогут договориться о мерах, которые понизят градус напряжения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Индия - наш стратегический партнер. Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Дели, и с Исламабадом. Конечно, мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры и договориться об этих мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следят ли в Кремле за ситуацией на границе Индии и Пакистана, напряженность между которыми все больше возрастает.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Западе назвали единственную страну, способную примирить Индию и Пакистан
1 мая, 19:57
 
В миреИндияПакистанДмитрий Песков
 
 
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