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Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана - РИА Новости, 05.05.2025
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана
Москва дорожит отношениями и с Дели, и с Исламабадом, надеется, что стороны смогут договориться о мерах, которые понизят градус напряжения, заявил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями и с Дели, и с Исламабадом, надеется, что стороны смогут договориться о мерах, которые понизят градус напряжения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Индия - наш стратегический партнер. Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Дели, и с Исламабадом. Конечно, мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры и договориться об этих мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, следят ли в Кремле за ситуацией на границе Индии и Пакистана, напряженность между которыми все больше возрастает.
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в мире, индия, пакистан, дмитрий песков
В мире, Индия, Пакистан, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана
Песков: Москва надеется на снижение градуса напряжения между Индией и Пакистаном