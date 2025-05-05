https://ria.ru/20250505/peskov-2015025190.html

Кремль: Россия будет смотреть на действия следующего канцлера Германии

Кремль: Россия будет смотреть на действия следующего канцлера Германии - РИА Новости, 05.05.2025

Кремль: Россия будет смотреть на действия следующего канцлера Германии

Россия будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:41:00+03:00

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россия

дмитрий песков

хдс/хсс

германия

олаф шольц

фридрих мерц

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь, безусловно, мы будем смотреть на действия и на слова, но прежде всего на действия следующего канцлера. Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между Федеративной Республикой и Российской Федерацией", - сказал Песков журналистам.В понедельник вечером состоится торжественная церемония в честь ухода Олафа Шольца с поста канцлера. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая. Скорее всего новым канцлером станет лидер победившего на выборах в феврале блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

https://ria.ru/20250505/pistorius-2015001401.html

россия

германия

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россия, дмитрий песков, хдс/хсс, германия, олаф шольц, фридрих мерц