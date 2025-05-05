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При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек

При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек - РИА Новости, 05.05.2025

При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек

Семь человек пострадали в перестрелке в Махачкале, сообщил минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T16:15:00+03:00

махачкала

происшествия

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали в перестрелке в Махачкале, сообщил минздрав Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. По информации МВД региона, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова", - говорится в Telegram-канале ведомства.На месте происшествия в Махачкале находится прокурор Кировского района Сергей Решетников, который координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб, уточнили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

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махачкала

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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале Обстановка на месте перестрелки в Махачкале. 2025-05-05T15:48 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале