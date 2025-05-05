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При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек
При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек - РИА Новости, 05.05.2025
При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек
Семь человек пострадали в перестрелке в Махачкале, сообщил минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:48:00+03:00
2025-05-05T15:48:00+03:00
2025-05-05T16:15:00+03:00
махачкала
происшествия
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали в перестрелке в Махачкале, сообщил минздрав Дагестана.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. По информации МВД региона, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова", - говорится в Telegram-канале ведомства.На месте происшествия в Махачкале находится прокурор Кировского района Сергей Решетников, который координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб, уточнили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081350.html
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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
2025-05-05T15:48
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махачкала, происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Махачкала, Происшествия, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек
Минздрав Дагестана: при перестрелке в Махачкале пострадали семь человек