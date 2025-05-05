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Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО - РИА Новости, 05.05.2025
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10:46 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pediatr-2014991523.html
Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО
Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО
Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:46:00+03:00
2025-05-05T10:46:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, украина, александр бастрыкин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО

Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Буяновой за фейки об армии РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
СК возбудил дело против писателя Быкова* из-за фейков об армии
30 апреля, 19:16
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании.
Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Петербурге общественницу осудили за фейки о российской армии
15 апреля, 15:48
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваУкраинаАлександр БастрыкинМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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