https://ria.ru/20250505/pediatr-2014991523.html

Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО

Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО - РИА Новости, 05.05.2025

Суд оставил в силе приговор педиатру, насмехавшейся над сыном бойца СВО

Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:46:00+03:00

2025-05-05T10:46:00+03:00

2025-05-05T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, получившей 5,5 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.

https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html

https://ria.ru/20250415/peterburg-2011381959.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, украина, александр бастрыкин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)