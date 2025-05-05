https://ria.ru/20250505/parom-2015034301.html
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы"
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы"
"Паром Победы" с историческими знаменами и участниками "Бессмертного полка" будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:08:00+03:00
2025-05-05T13:08:00+03:00
2025-05-05T13:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015032949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9f2c6a04d0a25560ddddbe1c3fc4ed6.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. "Паром Победы" с историческими знаменами и участниками "Бессмертного полка" будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба администрации города. "С 14 (15 мск) до 22 (23 мск) часов между набережной музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками "Бессмертного полка", личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, оркестром штаба Балтийского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что акцию "Паром Победы" анонсирует одна из воинских частей калининградского гарнизона. В вечернее время на пароме развернут Знамя Победы. Военные обещают показать и имитацию организации проходов на реке с применением пиротехники. "Поэтому во время салюта внимание не только на небо, но и на воду", - добавили в горадминистрации.
https://ria.ru/20250421/kaliningrad-2012502201.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015032949_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a0e944dad0a4309f8b4edc5b2f988030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининград
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы"
В Калининграде 9 мая по реке Преголя будет курсировать "Паром Победы"
КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. "Паром Победы" с историческими знаменами и участниками "Бессмертного полка" будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба администрации города.
"С 14 (15 мск) до 22 (23 мск) часов между набережной музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками "Бессмертного полка", личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, оркестром штаба Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акцию "Паром Победы" анонсирует одна из воинских частей калининградского гарнизона. В вечернее время на пароме развернут Знамя Победы. Военные обещают показать и имитацию организации проходов на реке с применением пиротехники.
"Поэтому во время салюта внимание не только на небо, но и на воду", - добавили в горадминистрации.