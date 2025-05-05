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В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:08 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/parom-2015034301.html
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы"
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы"
"Паром Победы" с историческими знаменами и участниками "Бессмертного полка" будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:08:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. "Паром Победы" с историческими знаменами и участниками "Бессмертного полка" будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба администрации города. "С 14 (15 мск) до 22 (23 мск) часов между набережной музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками "Бессмертного полка", личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, оркестром штаба Балтийского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что акцию "Паром Победы" анонсирует одна из воинских частей калининградского гарнизона. В вечернее время на пароме развернут Знамя Победы. Военные обещают показать и имитацию организации проходов на реке с применением пиротехники. "Поэтому во время салюта внимание не только на небо, но и на воду", - добавили в горадминистрации.
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общество, калининград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининград
В Калининграде 9 мая будет курсировать "Паром Победы"

В Калининграде 9 мая по реке Преголя будет курсировать "Паром Победы"

© Фото : пресс-служба администрации КалининградаНабережная Музея Мирового океана в Калининграде
Набережная Музея Мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-служба администрации Калининграда
Набережная Музея Мирового океана в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. "Паром Победы" с историческими знаменами и участниками "Бессмертного полка" будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба администрации города.
"С 14 (15 мск) до 22 (23 мск) часов между набережной музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками "Бессмертного полка", личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, оркестром штаба Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акцию "Паром Победы" анонсирует одна из воинских частей калининградского гарнизона. В вечернее время на пароме развернут Знамя Победы. Военные обещают показать и имитацию организации проходов на реке с применением пиротехники.
"Поэтому во время салюта внимание не только на небо, но и на воду", - добавили в горадминистрации.
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