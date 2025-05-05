https://ria.ru/20250505/parkinson-2014949720.html
Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона
Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона - РИА Новости, 05.05.2025
Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона
Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни паркинсона, рассказал РИА... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:17:00+03:00
2025-05-05T03:17:00+03:00
2025-05-05T03:17:00+03:00
владимир мартынов
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Ранние признаки (болезни Паркинсона - ред.) могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин", - сказал невролог. Далее, по словам Мартынова, у человека может появиться дрожь в покое, причем чаще всего одной руки. "Замедленность движений, "деревянность" лица, мелкий почерк - эти "звоночки" важно не игнорировать. Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие болезни", - добавил он.
https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html
https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мартынов, здоровье - общество, общество
Владимир Мартынов, Здоровье - Общество, Общество
Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона
Невролог Мартынов предупредил о первых признаках болезни Паркинсона