https://ria.ru/20250505/parkinson-2014949720.html

Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона

Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона - РИА Новости, 05.05.2025

Врач назвал неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона

Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни паркинсона, рассказал РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:17:00+03:00

2025-05-05T03:17:00+03:00

2025-05-05T03:17:00+03:00

владимир мартынов

здоровье - общество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Ранние признаки (болезни Паркинсона - ред.) могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин", - сказал невролог. Далее, по словам Мартынова, у человека может появиться дрожь в покое, причем чаще всего одной руки. "Замедленность движений, "деревянность" лица, мелкий почерк - эти "звоночки" важно не игнорировать. Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие болезни", - добавил он.

https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html

https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир мартынов, здоровье - общество, общество