https://ria.ru/20250505/parad-2015051051.html

Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы

Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы

Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы, окончательное решение по формату "Бессмертного полка" примут в ближайшие дни, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:57:00+03:00

2025-05-05T13:57:00+03:00

2025-05-05T13:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владимирская область

ковров

александр авдеев (дипломат)

день победы

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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы, окончательное решение по формату "Бессмертного полка" примут в ближайшие дни, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Сегодня-завтра будет приниматься окончательное решение, в каком формате проведение "Бессмертного полка"… Исключительно из цели безопасности, скорее всего, мы откажемся от классического шествия "Бессмертного полка", но просим всех, кто придет на парад, парад будет, на площади, прийти с портретами своих родных", - сообщил Авдеев на пресс-конференции, трансляция которой ведется в социальных сетях. Он добавил, что полноценный парад проведут также в Коврове, имеющем звание "Города воинской славы".

https://ria.ru/20250505/parad-2015006079.html

владимирская область

ковров

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общество, владимирская область, ковров, александр авдеев (дипломат), день победы