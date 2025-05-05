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Песков высказался об участии военных КНДР в Параде Победы

Песков высказался об участии военных КНДР в Параде Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Песков высказался об участии военных КНДР в Параде Победы

В Кремле пока не располагают информацией, будут ли военные Народной Армии КНДР участвовать в Параде Победы 9 мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:57:00+03:00

2025-05-05T12:57:00+03:00

2025-05-05T13:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

курская область

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

корейская народная армия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Кремле пока не располагают информацией, будут ли военные Народной Армии КНДР участвовать в Параде Победы 9 мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР."Я пока, к сожалению, не располагаю такой информаций. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами", - сказал Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, пройдут ли военные КНДР, которые освобождали Курскую область от укронацистов, на Параде Победы в Москве, а также не планируется ли встреча Путина с ними, и могут ли особо отличившиеся быть представлены к российским госнаградам.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

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