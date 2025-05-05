https://ria.ru/20250505/parad-2015015656.html

Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада Победы

Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада Победы

Летно-метеорологические условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы 9 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.05.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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евгений тишковец

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Летно-метеорологические условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы 9 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительно: летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть военного парада Победы. Прогноз погоды будет уточняться", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что предварительные расчёты показывают, что 9 мая метеоусловия в Москве будут определяться тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, нижняя граница слоисто-кучевых облаков ночью и ранним утром прогнозируется от 200 до 500 метров, что накладывает ограничения на групповой полет. Нужно, чтобы нижняя граница облачности была выше 400 метров. "Однако примерно после 9.00 нижняя кромка облачности станет повышаться до 500-800 метров, а ближе к полудню - повысится до 1000-1500 метров, то есть состояние атмосферы будет примерно таким же, как сегодня, и наиболее вероятный сценарий метеоусловий - благоприятный", - уточнил Тишковец.

https://ria.ru/20250430/parad-2014461706.html

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общество, москва, евгений тишковец, день победы