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Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве - РИА Новости, 05.05.2025
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Религия
 
16:58 05.05.2025 (обновлено: 18:12 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/papa-2015109187.html
Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве
Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве - РИА Новости, 05.05.2025
Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве
Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:58:00+03:00
2025-05-05T18:12:00+03:00
религия
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
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ВАТИКАН, 5 мая - РИА Новости. Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского, сообщила служба печати Святого престола. "Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме", - говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей в Ватикане в понедельник. В общей сложности в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж. Как сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа "князей Церкви" Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, которая традиционно использовалась кардиналами на последних конклавах, а также соседнее с ним здание, выполнявшее функции детского сада для детей сотрудников Ватикана. Бруни объявил, что в субботу для кардиналов прошла жеребьевка комнат, где они в обстановке секретности и изоляции будут проживать в ходе конклава. В подготовленное жилье кардиналы могут въехать во вторник утром. Конклаву по традиции предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
https://ria.ru/20250501/papa-rimskiy-2014526960.html
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ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Религия, Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире
Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Все кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского

© Getty Images / Antonio MasielloКардиналы после заседания Коллегии кардиналов. 5 мая 2025
Кардиналы после заседания Коллегии кардиналов. 5 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Кардиналы после заседания Коллегии кардиналов. 5 мая 2025
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ВАТИКАН, 5 мая - РИА Новости. Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского, сообщила служба печати Святого престола.
"Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме", - говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей в Ватикане в понедельник.
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В общей сложности в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж.
Как сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа "князей Церкви" Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, которая традиционно использовалась кардиналами на последних конклавах, а также соседнее с ним здание, выполнявшее функции детского сада для детей сотрудников Ватикана.
Бруни объявил, что в субботу для кардиналов прошла жеребьевка комнат, где они в обстановке секретности и изоляции будут проживать в ходе конклава. В подготовленное жилье кардиналы могут въехать во вторник утром.
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Конклаву по традиции предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).
Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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