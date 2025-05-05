https://ria.ru/20250505/papa-2015109187.html

Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве - РИА Новости, 05.05.2025

Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:58:00+03:00

2025-05-05T16:58:00+03:00

2025-05-05T18:12:00+03:00

религия

ватикан

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ВАТИКАН, 5 мая - РИА Новости. Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового папы Римского, сообщила служба печати Святого престола. "Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме", - говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей в Ватикане в понедельник. В общей сложности в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж. Как сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа "князей Церкви" Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, которая традиционно использовалась кардиналами на последних конклавах, а также соседнее с ним здание, выполнявшее функции детского сада для детей сотрудников Ватикана. Бруни объявил, что в субботу для кардиналов прошла жеребьевка комнат, где они в обстановке секретности и изоляции будут проживать в ходе конклава. В подготовленное жилье кардиналы могут въехать во вторник утром. Конклаву по традиции предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html

https://ria.ru/20250501/papa-rimskiy-2014526960.html

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ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире