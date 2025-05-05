https://ria.ru/20250505/pandora-2015054500.html

Владельца российской части сети Pandora признали банкротом

Владельца российской части сети Pandora признали банкротом - РИА Новости, 05.05.2025

Владельца российской части сети Pandora признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:12:00+03:00

2025-05-05T14:12:00+03:00

2025-05-05T14:12:00+03:00

москва

россия

белоруссия

максим ноготков

сбербанк россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151262/14/1512621437_0:0:5085:2861_1920x0_80_0_0_829073b00cb8ea3c1d56a46391694563.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании конкурсное производство, следует из опубликованного решения суда. Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из СРО "Межрегиональный центр арбитражных управляющих". Его отчет назначен на 1 октября. Наблюдение, начальную процедуру банкротства, суд ввел в этой компании в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "ПанКлуба" его обязательства перед Сбербанком в размере свыше 4,5 миллиарда рублей. Основная задолженность – почти на 4,5 миллиарда рублей – образовалась по кредитному договору от 14 апреля 2014 года. В первом собрании кредиторов в апреле, кроме Сбербанка, также приняли участие ООО "Управляющая компания "Сити" с голосующими требованиями на сумму более 977 миллионов рублей и ООО "ТД "Эверест" с требованиями на 188 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб". В материалах того дела говорится, что Panclub Enterprises Limited - это дочерняя структура истца. При этом кипрской компании принадлежало 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за международных санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия. Суд в Москве признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб", было бы признано бесхозным и подлежащим передаче Республике Кипр. Своим решением суд передал права на 100% акций АО "ПанКлуб" дочерней структуре Сбербанка. Как рассказывал в 2019 году журналистам Оскар Рацин, на тот момент – вице-президент Сбербанка, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году его ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.

https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html

https://ria.ru/20240531/bankrot-1949787519.html

https://realty.ria.ru/20250429/osobnjak-2014139077.html

москва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, белоруссия, максим ноготков, сбербанк россии, происшествия