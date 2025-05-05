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Владельца российской части сети Pandora признали банкротом - РИА Новости, 05.05.2025
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14:12 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pandora-2015054500.html
Владельца российской части сети Pandora признали банкротом
Владельца российской части сети Pandora признали банкротом - РИА Новости, 05.05.2025
Владельца российской части сети Pandora признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:12:00+03:00
2025-05-05T14:12:00+03:00
москва
россия
белоруссия
максим ноготков
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании конкурсное производство, следует из опубликованного решения суда. Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из СРО "Межрегиональный центр арбитражных управляющих". Его отчет назначен на 1 октября. Наблюдение, начальную процедуру банкротства, суд ввел в этой компании в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "ПанКлуба" его обязательства перед Сбербанком в размере свыше 4,5 миллиарда рублей. Основная задолженность – почти на 4,5 миллиарда рублей – образовалась по кредитному договору от 14 апреля 2014 года. В первом собрании кредиторов в апреле, кроме Сбербанка, также приняли участие ООО "Управляющая компания "Сити" с голосующими требованиями на сумму более 977 миллионов рублей и ООО "ТД "Эверест" с требованиями на 188 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб". В материалах того дела говорится, что Panclub Enterprises Limited - это дочерняя структура истца. При этом кипрской компании принадлежало 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за международных санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия. Суд в Москве признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб", было бы признано бесхозным и подлежащим передаче Республике Кипр. Своим решением суд передал права на 100% акций АО "ПанКлуб" дочерней структуре Сбербанка. Как рассказывал в 2019 году журналистам Оскар Рацин, на тот момент – вице-президент Сбербанка, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году его ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.
https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html
https://ria.ru/20240531/bankrot-1949787519.html
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москва, россия, белоруссия, максим ноготков, сбербанк россии, происшествия
Москва, Россия, Белоруссия, Максим Ноготков, Сбербанк России, Происшествия
Владельца российской части сети Pandora признали банкротом

Суд признал банкротом владельца российской части ювелирной сети Pandora

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДевушки у витрины магазина Pandora
Девушки у витрины магазина Pandora - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Девушки у витрины магазина Pandora. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "ПанКлуб", владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, и открыл в компании конкурсное производство, следует из опубликованного решения суда.
Суд утвердил конкурсным управляющим должника Якова Геттингера из СРО "Межрегиональный центр арбитражных управляющих". Его отчет назначен на 1 октября.
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Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google
28 апреля, 13:32
Наблюдение, начальную процедуру банкротства, суд ввел в этой компании в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "ПанКлуба" его обязательства перед Сбербанком в размере свыше 4,5 миллиарда рублей. Основная задолженность – почти на 4,5 миллиарда рублей – образовалась по кредитному договору от 14 апреля 2014 года.
В первом собрании кредиторов в апреле, кроме Сбербанка, также приняли участие ООО "Управляющая компания "Сити" с голосующими требованиями на сумму более 977 миллионов рублей и ООО "ТД "Эверест" с требованиями на 188 миллионов рублей.
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Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ООО "Сбербанк Инвестиции" к кипрской Panclub Enterprises Limited признал за истцом права на 100% акций АО "ПанКлуб". В материалах того дела говорится, что Panclub Enterprises Limited - это дочерняя структура истца. При этом кипрской компании принадлежало 100% акций АО "ПанКлуб". Из-за международных санкций в отношении Сбербанка корпоративный секретарь и директор Panclub Enterprises отказались от принятия решений и любого другого взаимодействия с российской компанией и сняли с себя полномочия.
Суд в Москве признал компанию Panclub Enterprises "заблокированным активом истца". Поскольку она не ведет никакой деятельности, по кипрским законам она должна быть исключена из реестра, а все ее имущество, включая акции АО "ПанКлуб", было бы признано бесхозным и подлежащим передаче Республике Кипр. Своим решением суд передал права на 100% акций АО "ПанКлуб" дочерней структуре Сбербанка.
Как рассказывал в 2019 году журналистам Оскар Рацин, на тот момент – вице-президент Сбербанка, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес.
Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году его ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.
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