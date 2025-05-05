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Российские бойцы восстановили памятник в ДНР к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:05 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pamyatnik-2014967722.html
Российские бойцы восстановили памятник в ДНР к 80-летию Победы
Российские бойцы восстановили памятник в ДНР к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Российские бойцы восстановили памятник в ДНР к 80-летию Победы
Военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки "Центр" к 80-летию Победы восстановили памятник танку ИС-2М рядом с селом Дмитровка... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:05:00+03:00
2025-05-05T09:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки "Центр" к 80-летию Победы восстановили памятник танку ИС-2М рядом с селом Дмитровка Шахтерского района Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, сегодня я горжусь тем, что именно легендарный танк ИС-2М реставрировал 40-й гвардейский инженерно-саперный полк, который вложил сюда душу. Здесь все видно, как на картинке, как и в 87-м году. Личный состав в данный момент выполняет задачи на линии боевого соприкосновения с честью, достоинством, мужеством, продолжает подвиг наших прадедов и дедов", - сказал агентству начальник инженерных войск 41-й гвардейской общевойсковой армии, полковник Евгений Тимкин. По словам местного жителя, памятник был открыт 8 сентября 1987-го года. В течении 38 лет памятник пришел в негодность, но благодаря России он был восстановлен. "От всей души хочу поблагодарить саперно-инженерные войска Центрального военного округа, всех тех, кто трудился здесь, и я вам хочу сказать, что на протяжении нескольких месяцев на территории Шахтерского муниципального округа, где проходит Миус-фронт, где находится очень много братских могил, работают наши солдаты, работают наши воины, которые сделали все для того, чтобы праздник был красивым и приятным для наших людей", - поблагодарил военнослужащих присутствовавший на мероприятии глава Шахтерского муниципального округа ДНР Александр Шатов. В мероприятии также приняли участие ученики младших классов сельской школы близлежащего села Дмитровка и большая часть его жителей. Открытие памятника посетили и байкеры, в том числе из известного российского мотоклуба "Ночные волки". Присутствующие почтили память минутой молчания. "Спасибо большое, низкий поклон вам, ребята, за настоящие поступки. Всех с наступающим праздником! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!" - подытожил глава Шахтерского округа.
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, донецкая народная республика
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские бойцы восстановили памятник в ДНР к 80-летию Победы

Инженеры ВС России к 80-летию Победы восстановили памятник в ДНР

© РИА НовостиВоеннослужащие 40-го инженерно-саперного полка группировки "Центр" к 80-летию Победы восстановили памятник рядом с селом Дмитровка в ДНР
Военнослужащие 40-го инженерно-саперного полка группировки Центр к 80-летию Победы восстановили памятник рядом с селом Дмитровка в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Военнослужащие 40-го инженерно-саперного полка группировки "Центр" к 80-летию Победы восстановили памятник рядом с селом Дмитровка в ДНР
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки "Центр" к 80-летию Победы восстановили памятник танку ИС-2М рядом с селом Дмитровка Шахтерского района Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Дорогие друзья, сегодня я горжусь тем, что именно легендарный танк ИС-2М реставрировал 40-й гвардейский инженерно-саперный полк, который вложил сюда душу. Здесь все видно, как на картинке, как и в 87-м году. Личный состав в данный момент выполняет задачи на линии боевого соприкосновения с честью, достоинством, мужеством, продолжает подвиг наших прадедов и дедов", - сказал агентству начальник инженерных войск 41-й гвардейской общевойсковой армии, полковник Евгений Тимкин.
По словам местного жителя, памятник был открыт 8 сентября 1987-го года. В течении 38 лет памятник пришел в негодность, но благодаря России он был восстановлен.
«
"От всей души хочу поблагодарить саперно-инженерные войска Центрального военного округа, всех тех, кто трудился здесь, и я вам хочу сказать, что на протяжении нескольких месяцев на территории Шахтерского муниципального округа, где проходит Миус-фронт, где находится очень много братских могил, работают наши солдаты, работают наши воины, которые сделали все для того, чтобы праздник был красивым и приятным для наших людей", - поблагодарил военнослужащих присутствовавший на мероприятии глава Шахтерского муниципального округа ДНР Александр Шатов.
В мероприятии также приняли участие ученики младших классов сельской школы близлежащего села Дмитровка и большая часть его жителей. Открытие памятника посетили и байкеры, в том числе из известного российского мотоклуба "Ночные волки". Присутствующие почтили память минутой молчания.
"Спасибо большое, низкий поклон вам, ребята, за настоящие поступки. Всех с наступающим праздником! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!" - подытожил глава Шахтерского округа.
Переправа - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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