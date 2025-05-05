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Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта - РИА Новости, 05.05.2025
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21:17 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pakistan-2015159998.html
Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта
Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта - РИА Новости, 05.05.2025
Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта
Существует риск "серьезной эскалации" между Индией и Пакистаном, ситуация "очень напряженная", сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана в ООН Асим... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:17:00+03:00
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Существует риск "серьезной эскалации" между Индией и Пакистаном, ситуация "очень напряженная", сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад. "Обстановка на местах очень напряженная. Существует риск серьёзной эскалации между Индией и Пакистаном", – сказал пакистанский дипломат. По его словам, эскалационная ситуация сложилась не по вине Пакистана, а, напротив, Индии. "Я думаю, что среди членов международного сообщества есть понимание, что необходимо приложить серьёзные усилия для деэскалации этой ситуации, поскольку конфликт будет отвечать ничьим интересам", – добавил Ахмад. Позднее в понедельник СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации в связи с возросшей напряженностью между Индией и Пакистаном. Заседание запросил Пакистан. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
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В мире, Пакистан, Индия, Джамму, ООН, Джамму и Кашмир
Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта

Постпред Пакистана в ООН Ахмад: есть риск серьезной эскалации конфликта

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Существует риск "серьезной эскалации" между Индией и Пакистаном, ситуация "очень напряженная", сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад.
"Обстановка на местах очень напряженная. Существует риск серьёзной эскалации между Индией и Пакистаном", – сказал пакистанский дипломат.
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По его словам, эскалационная ситуация сложилась не по вине Пакистана, а, напротив, Индии.
"Я думаю, что среди членов международного сообщества есть понимание, что необходимо приложить серьёзные усилия для деэскалации этой ситуации, поскольку конфликт будет отвечать ничьим интересам", – добавил Ахмад.
Позднее в понедельник СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации в связи с возросшей напряженностью между Индией и Пакистаном. Заседание запросил Пакистан.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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