https://ria.ru/20250505/pakistan-2015159703.html

Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН

Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 05.05.2025

Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН

Пакистан в случае агрессии против себя даст отпор, обладает соответствующими возможностями для сдерживания, сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:15:00+03:00

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2025-05-05T21:15:00+03:00

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Пакистан в случае агрессии против себя даст отпор, обладает соответствующими возможностями для сдерживания, сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана при Всемирной Организации Асим Ифтихар Ахмад. "Если произойдет какой-либо акт агрессии, какая-либо провокация, то, очевидно, как и у любой другой страны, у нас есть право на самооборону, что соответствует Уставу (ООН - ред.)", – сказал он. Дипломат отметил, что Пакистан "хочет мира", но при этом обладает возможностями для сдерживания любой агрессии. Ахмад добавил, что члены Совета Безопасности, особенно "пятерка" постоянных, несут ответственность за то, чтобы помочь урегулировать эту ситуацию и, в частности, приложить серьезные усилия для урегулирования спора о Джамму и Кашмире. Позднее в понедельник СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации в связи с возросшей напряженностью между Индией и Пакистаном. Заседание запросил Пакистан. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

https://ria.ru/20250429/pakistan-2013961328.html

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в мире, пакистан, джамму, кашмир, оон