Рейтинг@Mail.ru
Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pakistan-2015159703.html
Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН
Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 05.05.2025
Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН
Пакистан в случае агрессии против себя даст отпор, обладает соответствующими возможностями для сдерживания, сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:15:00+03:00
2025-05-05T21:15:00+03:00
в мире
пакистан
джамму
кашмир
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_52ea85665e74be29e3c8a3f90b0ee2d4.jpg
ООН, 5 мая – РИА Новости. Пакистан в случае агрессии против себя даст отпор, обладает соответствующими возможностями для сдерживания, сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана при Всемирной Организации Асим Ифтихар Ахмад. "Если произойдет какой-либо акт агрессии, какая-либо провокация, то, очевидно, как и у любой другой страны, у нас есть право на самооборону, что соответствует Уставу (ООН - ред.)", – сказал он. Дипломат отметил, что Пакистан "хочет мира", но при этом обладает возможностями для сдерживания любой агрессии. Ахмад добавил, что члены Совета Безопасности, особенно "пятерка" постоянных, несут ответственность за то, чтобы помочь урегулировать эту ситуацию и, в частности, приложить серьезные усилия для урегулирования спора о Джамму и Кашмире. Позднее в понедельник СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации в связи с возросшей напряженностью между Индией и Пакистаном. Заседание запросил Пакистан. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
https://ria.ru/20250429/pakistan-2013961328.html
пакистан
джамму
кашмир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c567bf6554f3a63a37fefe1cee7b664a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, джамму, кашмир, оон
В мире, Пакистан, Джамму, Кашмир, ООН
Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН

Постпред при ООН Ахмад: Пакистан в случае агрессии против себя даст отпор

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 5 мая – РИА Новости. Пакистан в случае агрессии против себя даст отпор, обладает соответствующими возможностями для сдерживания, сообщил в интервью РИА Новости постпред Пакистана при Всемирной Организации Асим Ифтихар Ахмад.
"Если произойдет какой-либо акт агрессии, какая-либо провокация, то, очевидно, как и у любой другой страны, у нас есть право на самооборону, что соответствует Уставу (ООН - ред.)", – сказал он.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
27 апреля, 03:22
Дипломат отметил, что Пакистан "хочет мира", но при этом обладает возможностями для сдерживания любой агрессии.
Ахмад добавил, что члены Совета Безопасности, особенно "пятерка" постоянных, несут ответственность за то, чтобы помочь урегулировать эту ситуацию и, в частности, приложить серьезные усилия для урегулирования спора о Джамму и Кашмире.
Позднее в понедельник СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации в связи с возросшей напряженностью между Индией и Пакистаном. Заседание запросил Пакистан.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Индийские военные в Кашмире - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пакистан ждет ответа Индии на предложение расследовать теракт в Кашмире
29 апреля, 04:24
 
В миреПакистанДжаммуКашмирООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала