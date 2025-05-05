https://ria.ru/20250505/pakistan-2014947543.html

Пакистану не хватает боеприпасов из-за их продажи Украине, пишут СМИ

Пакистану не хватает боеприпасов из-за их продажи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

Пакистану не хватает боеприпасов из-за их продажи Украине, пишут СМИ

Вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне их продажи Украине, это ограничивает боевые возможности Пакистана всего РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне их продажи Украине, это ограничивает боевые возможности Пакистана всего до четырех дней, утверждает индийское новостное агентство ANI, ссылаясь на источники. "Вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что серьезно ограничивает их боевые возможности всего до четырех дней. Нехватка объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили его военные запасы", - говорится в материале агентства. По словам собеседника агентства, из-за нехватки критически важных боеприпасов пакистанские военные "глубоко обеспокоены, вплоть до паники". Агентство пишет, что ВС страны находятся в уязвимом положении. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250505/pakistan-2014944895.html

https://ria.ru/20250427/obmen-2013650184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, индия, украина, нарендра моди