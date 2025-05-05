Пакистан запросил экстренные консультации в Совбезе ООН
Пакистан запросил экстренные консультации в СБ ООН из-за обострения ситуации
© AP Photo / K.M. ChaudaryСолдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре
© AP Photo / K.M. Chaudary
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре. Архивное фото
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ООН, 5 мая — РИА Новости. Пакистан запросил на понедельник закрытые консультации Совбеза ООН из-за ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в постпредствах Пакистана и Греции при Организации Объединенных Наций.
"Получен запрос на закрытые консультации. 15.00 (22.00 мск. — Прим. ред.)", — сказали в греческие дипломаты, председательствующие в СБ ООН в мае.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир днем 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари. Позднее страна закрыла воздушное пространство для судов, связанных с соседним государством и ввела запрет на импорт и транзит товаров из него.
Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также страна немедленно приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулируют 27 апреля.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.
Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.