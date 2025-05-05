"Почта России" выпустила открытку, посвященную подводной лодке "С-56"
Во Владивостоке прошло гашение открытки, посвященной легендарной подлодке С-56
© Фото : правительство Приморского края / Игорь НовиковМаркированная открытка, посвященная подводной лодке "С-56"
Маркированная открытка, посвященная подводной лодке "С-56"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. "Почта России" представила во Владивостоке маркированную открытку, посвященную легендарной подводной лодке "С-56", сообщает пресс-служба организации в макрорегионе "Дальний Восток".
"Специальное гашение открытки состоялось в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота на Корабельной Набережной. На открытке изображена Гвардейская Краснознаменная подводная лодка "С-56" на пьедестале Вечной славы", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В пресс-службе отметили, что открытка выпущена к 80-летию Победы совместно с Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота в знак сохранения исторической памяти о подвиге моряков-тихоокеанцев. Открытка выпущена в серии "С наилучшими пожеланиями" о достопримечательностях России ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров, что делает ее редкой, подчеркнули в пресс-службе. Чтобы отправить ее в любой регион РФ, дополнительных марок не потребуется.
В церемонии гашения открытки приняли участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Дмитрий Артемов, адмирал запаса Константин Сиденко и директор макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" Александр Трындин. Артемов отметил, что в канун Победы Тихоокеанский флот отмечает еще одно знаменательное событие: 50-летие установления на пьедестал памяти и доблести подлодки "С-56".
Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в связи с этим во Владивостоке прошли торжественные мероприятия. Под Гимн Российской Федерации над мемориальной подводной лодкой "С-56" был вновь поднят Гвардейский флаг ВМФ Советского Союза. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Внутри подводной лодки развернуты экспозиции, где можно познакомиться с историей боевого пути экипажа "С-56".
Дизель-электрическая подлодка "С-56" была спущена на воду в декабре 1939 года, а 30 октября 1941 года зачислена в состав Тихоокеанского флота. В 1942-1943 годы "С-56" в составе отряда совершила трансатлантический переход из Владивостока в Полярный, преодолев более 16 тысяч морских миль. Там она была зачислена в состав 2-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота.
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"С-56" оказалась самой результативной советской подводной лодкой ВМФ СССР времен Великой Отечественной войны по количеству достоверно потопленных целей. На ее счету потопление двух боевых кораблей и двух транспортов, а также повреждение одного транспорта. "С-56" совершила восемь боевых походов, в которых провела 13 атак с выпуском 30 торпед. За время войны на "С-56" сбросили больше 3 тысяч глубинных бомб, 19 раз объявляли ее уничтоженной.
В марте 1944 года лодка была награждена орденом Красного Знамени, а в феврале 1945 года ей присвоено почетное наименование "гвардейская". Отслужив на Севере девять послевоенных лет, С-56 вернулась во Владивосток Северным морским путем. Она стала первой в Советском Союзе, совершившей кругосветное плавание.
В мае 1975 года "С-56" установлена на Корабельной Набережной рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота в качестве корабля-музея. В настоящее время легендарная субмарина входит в состав мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".
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