https://ria.ru/20250505/orden-2015124701.html
Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке
Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы №2 Горловки в ДНР, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:48:00+03:00
2025-05-05T17:48:00+03:00
2025-05-05T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы №2 Горловки в ДНР, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Городская больница №2 города Горловки", - говорится в документе.
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горловка, общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин
Горловка, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин
Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке
Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы №2 в Горловке