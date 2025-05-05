https://ria.ru/20250505/orden-2015124701.html

Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке

Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке - РИА Новости, 05.05.2025

Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы в Горловке

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы №2 Горловки в ДНР, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:48:00+03:00

2025-05-05T17:48:00+03:00

2025-05-05T17:58:00+03:00

горловка

общество

донецкая народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив городской больницы №2 Горловки в ДНР, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики "Городская больница №2 города Горловки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250501/yakunenko-2014548238.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин