https://ria.ru/20250505/opros-2014944203.html

Опрос показал, что россияне считают признаком молодости

Опрос показал, что россияне считают признаком молодости - РИА Новости, 05.05.2025

Опрос показал, что россияне считают признаком молодости

Почти четверть россиян считают, что способность быстро адаптироваться и открытость всему новому является главным признаком молодости, также важными критериями... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T00:43:00+03:00

2025-05-05T00:43:00+03:00

2025-05-05T00:43:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969282216_0:132:3408:2048_1920x0_80_0_0_fd365f8836fac87165d44bed563332de.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти четверть россиян считают, что способность быстро адаптироваться и открытость всему новому является главным признаком молодости, также важными критериями выступают хорошее здоровье и внешний вид, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Главным признаком молодости почти четверть (23%) назвали открытость новому и способность быстро адаптироваться. Хорошее здоровье оказалось важным критерием для 21%, а 16% идентифицируют молодёжь по незрелости взглядов. Для 14% критерием служит внешний вид, для 11% — высокая социальная мобильность, ещё каждый десятый (10%) упомянул активную жизненную позицию. Только 5% сочли значимым фактом отсутствие семьи", - говорится в исследовании. При этом представления о том, до какого возраста человек остаётся молодым, у россиян разнятся. Согласно исследованию медиахолдинга, 32% считают, что молодость заканчивается к 30 годам, 27% ограничивают её 25 годами, ещё 22% называют верхней границей 35 лет, 10% — 40 лет, а 9% уверены, что молодыми можно считать людей вплоть до 45 лет. "Интересно, что 58% респондентов ощущают себя моложе своего биологического возраста: 26% — значительно, 32% — немного. 28% считают, что их психологический возраст соответствует фактическому, 8% чувствуют себя старше, а 6% затруднились с ответом", - отметили аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 29 апреля 2025 года, охват составил 66 467 интернет-пользователей.

https://ria.ru/20250503/subbotniki-2014745144.html

https://ria.ru/20250425/obraz-2013310911.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество