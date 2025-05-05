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Опрос показал, что россияне считают признаком молодости - РИА Новости, 05.05.2025
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00:43 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/opros-2014944203.html
Опрос показал, что россияне считают признаком молодости
Опрос показал, что россияне считают признаком молодости - РИА Новости, 05.05.2025
Опрос показал, что россияне считают признаком молодости
Почти четверть россиян считают, что способность быстро адаптироваться и открытость всему новому является главным признаком молодости, также важными критериями... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:43:00+03:00
2025-05-05T00:43:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти четверть россиян считают, что способность быстро адаптироваться и открытость всему новому является главным признаком молодости, также важными критериями выступают хорошее здоровье и внешний вид, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Главным признаком молодости почти четверть (23%) назвали открытость новому и способность быстро адаптироваться. Хорошее здоровье оказалось важным критерием для 21%, а 16% идентифицируют молодёжь по незрелости взглядов. Для 14% критерием служит внешний вид, для 11% — высокая социальная мобильность, ещё каждый десятый (10%) упомянул активную жизненную позицию. Только 5% сочли значимым фактом отсутствие семьи", - говорится в исследовании. При этом представления о том, до какого возраста человек остаётся молодым, у россиян разнятся. Согласно исследованию медиахолдинга, 32% считают, что молодость заканчивается к 30 годам, 27% ограничивают её 25 годами, ещё 22% называют верхней границей 35 лет, 10% — 40 лет, а 9% уверены, что молодыми можно считать людей вплоть до 45 лет. "Интересно, что 58% респондентов ощущают себя моложе своего биологического возраста: 26% — значительно, 32% — немного. 28% считают, что их психологический возраст соответствует фактическому, 8% чувствуют себя старше, а 6% затруднились с ответом", - отметили аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co с 23 по 29 апреля 2025 года, охват составил 66 467 интернет-пользователей.
https://ria.ru/20250503/subbotniki-2014745144.html
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общество
Общество
Опрос показал, что россияне считают признаком молодости

Rambler&Co: 23% россиян назвали быструю адаптацию главным признаком молодости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди переходят пешеходный переход в Москве
Люди переходят пешеходный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди переходят пешеходный переход в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти четверть россиян считают, что способность быстро адаптироваться и открытость всему новому является главным признаком молодости, также важными критериями выступают хорошее здоровье и внешний вид, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Главным признаком молодости почти четверть (23%) назвали открытость новому и способность быстро адаптироваться. Хорошее здоровье оказалось важным критерием для 21%, а 16% идентифицируют молодёжь по незрелости взглядов. Для 14% критерием служит внешний вид, для 11% — высокая социальная мобильность, ещё каждый десятый (10%) упомянул активную жизненную позицию. Только 5% сочли значимым фактом отсутствие семьи", - говорится в исследовании.
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При этом представления о том, до какого возраста человек остаётся молодым, у россиян разнятся. Согласно исследованию медиахолдинга, 32% считают, что молодость заканчивается к 30 годам, 27% ограничивают её 25 годами, ещё 22% называют верхней границей 35 лет, 10% — 40 лет, а 9% уверены, что молодыми можно считать людей вплоть до 45 лет.
"Интересно, что 58% респондентов ощущают себя моложе своего биологического возраста: 26% — значительно, 32% — немного. 28% считают, что их психологический возраст соответствует фактическому, 8% чувствуют себя старше, а 6% затруднились с ответом", - отметили аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 29 апреля 2025 года, охват составил 66 467 интернет-пользователей.
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