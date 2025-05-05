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Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС - РИА Новости, 05.05.2025
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03:31 05.05.2025 (обновлено: 03:32 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/opk-2014950230.html
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС - РИА Новости, 05.05.2025
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС
Российский оборонно-промышленный комплекс должен сохранять лидирующие позиции ближайшие три-пять лет на фоне подготовки Евросоюза к столкновению с Россией,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:31:00+03:00
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россия
румыния
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игорь коротченко
нато
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безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс должен сохранять лидирующие позиции ближайшие три-пять лет на фоне подготовки Евросоюза к столкновению с Россией, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее издание Figaro писало, что французские военные картографы готовятся к якобы возможному столкновению с Россией на восточном фланге НАТО, составляя планы местности на границе Румынии с Молдавией и Украиной. "В рамках корректировки как государственной программы вооружения, так и государственного оборонного заказа, важно быть готовыми в течение ближайших трех-пяти лет сохранять лидерские позиции российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ред.) в производстве современного оружия, особенно учитывая, что экономика стран Евросоюза переводится на военные рельсы. Фактически это происходит в режиме подготовки к реальной войне между Россией и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году", - сказал Коротченко. По его словам, для сохранения лидерских позиций российского ОПК необходимо увеличить объем серийного выпуска баллистических ракет средней дальности, а также средств противовоздушной и противоракетной обороны.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.При этом президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html
https://ria.ru/20250423/putin-2012942896.html
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россия, румыния, молдавия, игорь коротченко, нато, евросоюз, безопасность
Россия, Румыния, Молдавия, Игорь Коротченко, НАТО, Евросоюз, Безопасность
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС

Коротченко: ОПК должен сохранять лидерство из-за подготовки ЕС к войне

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс должен сохранять лидирующие позиции ближайшие три-пять лет на фоне подготовки Евросоюза к столкновению с Россией, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее издание Figaro писало, что французские военные картографы готовятся к якобы возможному столкновению с Россией на восточном фланге НАТО, составляя планы местности на границе Румынии с Молдавией и Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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"В рамках корректировки как государственной программы вооружения, так и государственного оборонного заказа, важно быть готовыми в течение ближайших трех-пяти лет сохранять лидерские позиции российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ред.) в производстве современного оружия, особенно учитывая, что экономика стран Евросоюза переводится на военные рельсы. Фактически это происходит в режиме подготовки к реальной войне между Россией и Европой, которую западные аналитики ожидают к 2030 году", - сказал Коротченко.
По его словам, для сохранения лидерских позиций российского ОПК необходимо увеличить объем серийного выпуска баллистических ракет средней дальности, а также средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
При этом президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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23 апреля, 13:29
 
РоссияРумынияМолдавияИгорь КоротченкоНАТОЕвросоюзБезопасность
 
 
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