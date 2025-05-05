https://ria.ru/20250505/ogranicheniya-2014965207.html

В аэропорту Надыма ввели временные ограничения

В аэропорту Надыма ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025

В аэропорту Надыма ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:32:00+03:00

2025-05-05T08:32:00+03:00

2025-05-05T09:11:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

надым

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08.00 мск введены на работу аэропорта Надым... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), надым, общество