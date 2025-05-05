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В аэропорту Надыма ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
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08:32 05.05.2025 (обновлено: 09:11 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ogranicheniya-2014965207.html
В аэропорту Надыма ввели временные ограничения
В аэропорту Надыма ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В аэропорту Надыма ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08.00 мск введены на работу аэропорта Надым... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), надым, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Надым, Общество
В аэропорту Надыма ввели временные ограничения

В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08.00 мск введены на работу аэропорта Надым... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)НадымОбщество
 
 
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