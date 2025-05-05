https://ria.ru/20250505/ogon-2015136928.html
Вечный огонь зажгли в штаб-квартире СВР к 80-летию Победы
Вечный огонь зажгли в штаб-квартире СВР к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Вечный огонь зажгли в штаб-квартире СВР к 80-летию Победы
Торжественная церемония зажжения Вечного огня на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России прошла в понедельник в Москве, сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:26:00+03:00
2025-05-05T18:26:00+03:00
2025-05-05T18:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
ясенево
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Торжественная церемония зажжения Вечного огня на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России прошла в понедельник в Москве, сообщило пресс-бюро СВР. Частицу Вечного огня доставили от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду к стеле "Чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину" на территории штаб-квартиры СВР в столичном Ясенево. В памятном мероприятии приняли участие директор СВР России Сергей Нарышкин, сотрудники и ветераны Службы внешней разведки, почетные гости. Обращаясь к собравшимся у Могилы Неизвестного Солдата, Нарышкин подчеркнул беззаветную преданность многих поколений разведчиков делу обеспечения безопасности нашей страны, особо отметил роль внешней разведки в разгроме немецко-фашистских захватчиков. Зажжение Вечного огня на территории штаб-квартиры СВР, по словам Нарышкина, стало историческим для российской разведки событием и зримым символом живой связи времен, объединяющей в общем строю ветеранов и молодых сотрудников Службы. "Мы встречаемся накануне 80-летнего юбилея самого главного для нас праздника – Дня Победы. В эти предпраздничные дни особенно остро воспринимается значение бессмертного подвига нашего народа. Разведка, плоть от плоти народной, внесла свой существенный вклад в общую борьбу", - подчеркнул Нарышкин. Отдельно директор СВР остановился на истории стелы "Чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину", которая увековечила память о коллегах, заплативших самую высокую цену – отдавших жизнь – за безопасность Родины. Ее автор – Сергей Иванович Чуканов (1923-1996), ветеран Великой Отечественной войны, художник-график, сотрудник нелегальной разведки. Этот строгий, но выразительный обелиск был установлен в 1980 году – в год 35-летия Победы и 60-летия отечественной внешней разведки. С тех пор уже многие поколения сотрудников приходят сюда и возлагают цветы в праздничные даты - в День Победы 9 мая, в годовщину создания внешней разведки 20 декабря, в День защитника Отечества 23 февраля, чтобы отдать долг памяти, уважения и признательности павшим товарищам. "Продолжая лучшие традиции отцов, дедов и прадедов, разведчики и сегодня делают всё от нас зависящее, чтобы защитить интересы страны, в том числе с риском для жизни", – заверил Нарышкин.
https://ria.ru/20250423/naryshkin-2012901032.html
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995623785.html
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россия, москва, ясенево, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Ясенево, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вечный огонь зажгли в штаб-квартире СВР к 80-летию Победы
В Москве прошла церемония зажжения Вечного огня на территории штаб-квартиры СВР
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Торжественная церемония зажжения Вечного огня на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России прошла в понедельник в Москве, сообщило пресс-бюро СВР.
Частицу Вечного огня доставили от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду к стеле "Чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину" на территории штаб-квартиры СВР
в столичном Ясенево
. В памятном мероприятии приняли участие директор СВР России Сергей Нарышкин
, сотрудники и ветераны Службы внешней разведки, почетные гости.
Обращаясь к собравшимся у Могилы Неизвестного Солдата, Нарышкин подчеркнул беззаветную преданность многих поколений разведчиков делу обеспечения безопасности нашей страны, особо отметил роль внешней разведки в разгроме немецко-фашистских захватчиков.
Зажжение Вечного огня на территории штаб-квартиры СВР, по словам Нарышкина, стало историческим для российской разведки событием и зримым символом живой связи времен, объединяющей в общем строю ветеранов и молодых сотрудников Службы.
"Мы встречаемся накануне 80-летнего юбилея самого главного для нас праздника – Дня Победы. В эти предпраздничные дни особенно остро воспринимается значение бессмертного подвига нашего народа. Разведка, плоть от плоти народной, внесла свой существенный вклад в общую борьбу", - подчеркнул Нарышкин.
Отдельно директор СВР остановился на истории стелы "Чекистам-разведчикам, отдавшим жизнь за Родину", которая увековечила память о коллегах, заплативших самую высокую цену – отдавших жизнь – за безопасность Родины. Ее автор – Сергей Иванович Чуканов (1923-1996), ветеран Великой Отечественной войны, художник-график, сотрудник нелегальной разведки. Этот строгий, но выразительный обелиск был установлен в 1980 году – в год 35-летия Победы и 60-летия отечественной внешней разведки. С тех пор уже многие поколения сотрудников приходят сюда и возлагают цветы в праздничные даты - в День Победы 9 мая, в годовщину создания внешней разведки 20 декабря, в День защитника Отечества 23 февраля, чтобы отдать долг памяти, уважения и признательности павшим товарищам.
"Продолжая лучшие традиции отцов, дедов и прадедов, разведчики и сегодня делают всё от нас зависящее, чтобы защитить интересы страны, в том числе с риском для жизни", – заверил Нарышкин.