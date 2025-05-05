https://ria.ru/20250505/ogon-2015041765.html

Частицу Вечного огня доставили в Калининград

Частицу Вечного огня доставили в Калининград - РИА Новости, 05.05.2025

Частицу Вечного огня доставили в Калининград

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы доставили в Калининград, сообщает пресс-служба регионального отделения... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:28:00+03:00

2025-05-05T13:28:00+03:00

2025-05-05T13:28:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы доставили в Калининград, сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта. "Огонь памяти" уже в Калининграде. Частицу огня с могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду доставил представитель "Народного фронта", кавалер ордена Мужества Олег Урбанюк", - говорится в сообщении. Отмечается, что сразу после встречи в аэропорту Храброво представители президентского движения перенесли священное пламя в пять лампад, которые пройдут разными маршрутами автопробега по военным мемориалам 7 мая. "Общая дистанция автопробега составит тысячу километров, а количество посещённых мемориалов превысит 50. Старт автоколонн состоится в Калининграде, Черняховске, Советске и Гусеве. Принять участие может любой желающий. Почтим память героев!", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250415/galich-2011407591.html

https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html

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общество, калининград, москва, черняховск