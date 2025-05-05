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Частицу Вечного огня доставили в Калининград - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:28 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ogon-2015041765.html
Частицу Вечного огня доставили в Калининград
Частицу Вечного огня доставили в Калининград - РИА Новости, 05.05.2025
Частицу Вечного огня доставили в Калининград
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы доставили в Калининград, сообщает пресс-служба регионального отделения... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:28:00+03:00
2025-05-05T13:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы доставили в Калининград, сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта. "Огонь памяти" уже в Калининграде. Частицу огня с могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду доставил представитель "Народного фронта", кавалер ордена Мужества Олег Урбанюк", - говорится в сообщении. Отмечается, что сразу после встречи в аэропорту Храброво представители президентского движения перенесли священное пламя в пять лампад, которые пройдут разными маршрутами автопробега по военным мемориалам 7 мая. "Общая дистанция автопробега составит тысячу километров, а количество посещённых мемориалов превысит 50. Старт автоколонн состоится в Калининграде, Черняховске, Советске и Гусеве. Принять участие может любой желающий. Почтим память героев!", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250415/galich-2011407591.html
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общество, калининград, москва, черняховск
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининград, Москва, Черняховск
Частицу Вечного огня доставили в Калининград

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Калининград

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЦеремония возвращения Вечного огня в Александровский сад
Церемония возвращения Вечного огня в Александровский сад - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Церемония возвращения Вечного огня в Александровский сад. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы доставили в Калининград, сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта.
"Огонь памяти" уже в Калининграде. Частицу огня с могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду доставил представитель "Народного фронта", кавалер ордена Мужества Олег Урбанюк", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сразу после встречи в аэропорту Храброво представители президентского движения перенесли священное пламя в пять лампад, которые пройдут разными маршрутами автопробега по военным мемориалам 7 мая.
"Общая дистанция автопробега составит тысячу километров, а количество посещённых мемориалов превысит 50. Старт автоколонн состоится в Калининграде, Черняховске, Советске и Гусеве. Принять участие может любой желающий. Почтим память героев!", - добавили в пресс-службе.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКалининградМоскваЧерняховск
 
 
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