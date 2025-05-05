Рейтинг@Mail.ru
В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:25 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ogon-2015016897.html
В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы
В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы
Частицу московского Вечного огня доставят в Киргизию 6 мая, акция пройдет в рамках международной акции "Огонь памяти", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:25:00+03:00
2025-05-05T12:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
бишкек
ош
елена вяльбе
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913156844_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_d61af5dcc4c5b501ccab6e720caee90f.jpg
БИШКЕК, 5 мая – РИА Новости. Частицу московского Вечного огня доставят в Киргизию 6 мая, акция пройдет в рамках международной акции "Огонь памяти", сообщили журналистам в пресс-службе Русского дома, представительства Россотрудничества в Бишкеке. "В Бишкек и Ош прибывает "Огонь памяти" - частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве", - говорится в сообщении. Капсулу с частицей Вечного огня в столицу Киргизии доставит летчик-космонавт Герой России Дмитрий Петелин. Во второй по величине город республики Ош - легендарная российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. "Участники акции из Кыргызстана пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны. Каждая лампада — это лепесток большого пламени Вечного огня, символ великого подвига наших народов, нашей Победы и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее", - подчеркнули в Русском доме. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html
https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html
киргизия
бишкек
ош
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913156844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21b787ab4b80cdf608cb38e6178bcf2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, бишкек, ош, елена вяльбе, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Бишкек, Ош, Елена Вяльбе, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата доставят в Киргизию 6 мая

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветы у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата
Цветы у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Цветы у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 5 мая – РИА Новости. Частицу московского Вечного огня доставят в Киргизию 6 мая, акция пройдет в рамках международной акции "Огонь памяти", сообщили журналистам в пресс-службе Русского дома, представительства Россотрудничества в Бишкеке.
Бишкек и Ош прибывает "Огонь памяти" - частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве", - говорится в сообщении.
В России стартовала акция Огонь памяти к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В России проходит акция "Огонь памяти"
4 мая, 10:08
Капсулу с частицей Вечного огня в столицу Киргизии доставит летчик-космонавт Герой России Дмитрий Петелин. Во второй по величине город республики Ош - легендарная российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
"Участники акции из Кыргызстана пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны. Каждая лампада — это лепесток большого пламени Вечного огня, символ великого подвига наших народов, нашей Победы и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее", - подчеркнули в Русском доме.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Киргизии движение "Победа 9/45" раздало 50 тысяч георгиевских ленточек
4 мая, 14:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияБишкекОшЕлена ВяльбеФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала