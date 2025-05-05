https://ria.ru/20250505/ogon-2015016897.html

В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы

В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 05.05.2025

В Киргизию доставят частицу Вечного огня из Москвы

Частицу московского Вечного огня доставят в Киргизию 6 мая, акция пройдет в рамках международной акции "Огонь памяти", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:25:00+03:00

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киргизия

бишкек

ош

елена вяльбе

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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БИШКЕК, 5 мая – РИА Новости. Частицу московского Вечного огня доставят в Киргизию 6 мая, акция пройдет в рамках международной акции "Огонь памяти", сообщили журналистам в пресс-службе Русского дома, представительства Россотрудничества в Бишкеке. "В Бишкек и Ош прибывает "Огонь памяти" - частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве", - говорится в сообщении. Капсулу с частицей Вечного огня в столицу Киргизии доставит летчик-космонавт Герой России Дмитрий Петелин. Во второй по величине город республики Ош - легендарная российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. "Участники акции из Кыргызстана пронесут лампады с Огнем памяти по городам и районам страны. Каждая лампада — это лепесток большого пламени Вечного огня, символ великого подвига наших народов, нашей Победы и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее", - подчеркнули в Русском доме. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.

https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html

https://ria.ru/20250504/lentochki-2014886083.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, бишкек, ош, елена вяльбе, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире