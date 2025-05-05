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При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница

При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 05.05.2025

При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:53:00+03:00

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2025-05-05T11:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

торецк

иван приходько

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

торецк

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горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия