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При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/obstrel-2015008506.html
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 05.05.2025
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:53:00+03:00
2025-05-05T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
торецк
иван приходько
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Торецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница ранена в Дзержинске в ДНР из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько.
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаТорецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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