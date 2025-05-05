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При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 05.05.2025
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:53:00+03:00
2025-05-05T11:53:00+03:00
2025-05-05T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Торецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При украинском обстреле ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена в Дзержинске в ДНР из-за атаки ВСУ