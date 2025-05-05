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В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
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11:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/obstrel-2014996254.html
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
Два мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:06:00+03:00
2025-05-05T11:06:00+03:00
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за киевской агрессии пострадали два мирных жителя Херсонщины. В Алешках ранения получил мужчина 33 лет. Его доставили в местную больницу. В Великих Копанях пострадала 49-летняя женщина. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в Скадовской ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Забарино, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Обрывки, Пролетарку и Саги.
https://ria.ru/20250504/vsu-2014843624.html
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ

Сальдо: в Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки из-за киевской агрессии пострадали два мирных жителя Херсонщины. В Алешках ранения получил мужчина 33 лет. Его доставили в местную больницу. В Великих Копанях пострадала 49-летняя женщина. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в Скадовской ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Забарино, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Обрывки, Пролетарку и Саги.
Осколки - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
4 мая, 09:20
 
Херсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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