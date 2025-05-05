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В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
Два мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:06:00+03:00
2025-05-05T11:06:00+03:00
2025-05-05T11:06:00+03:00
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новая каховка
владимир сальдо
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за киевской агрессии пострадали два мирных жителя Херсонщины. В Алешках ранения получил мужчина 33 лет. Его доставили в местную больницу. В Великих Копанях пострадала 49-летняя женщина. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в Скадовской ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Забарино, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Обрывки, Пролетарку и Саги.
https://ria.ru/20250504/vsu-2014843624.html
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
Сальдо: в Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ