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Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР

Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2025

Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР

Украинские беспилотники в Кременной в ЛНР атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС, поврежден транспорт, пострадавших нет,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:17:00+03:00

2025-05-05T10:17:00+03:00

2025-05-05T10:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники в Кременной в ЛНР атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС, поврежден транспорт, пострадавших нет, сообщила в понедельник администрация Кременского муниципального округа. "Враг, используя FPV-дрон, нанес удар по мусоровозу, собиравшемуся на выезд… Спустя всего 20 минут последовал повторный удар, нацеленный уже на экипаж МЧС, прибывший для ликвидации последствий первого обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что в результате удара поврежден мусоровоз и гражданский автомобиль, произошло возгорание сухой травы. "Благодаря оперативным действиям служб, никто не пострадал. Однако мусоровоз получил дополнительные повреждения, а мы все - еще одно подтверждение зверской сущности киевского режима", - подчеркивается в сообщении. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

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луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия