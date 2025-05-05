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Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 05.05.2025 (обновлено: 10:20 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/obstrel-2014985043.html
Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР
Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2025
Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР
Украинские беспилотники в Кременной в ЛНР атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС, поврежден транспорт, пострадавших нет,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:17:00+03:00
2025-05-05T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники в Кременной в ЛНР атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС, поврежден транспорт, пострадавших нет, сообщила в понедельник администрация Кременского муниципального округа. "Враг, используя FPV-дрон, нанес удар по мусоровозу, собиравшемуся на выезд… Спустя всего 20 минут последовал повторный удар, нацеленный уже на экипаж МЧС, прибывший для ликвидации последствий первого обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что в результате удара поврежден мусоровоз и гражданский автомобиль, произошло возгорание сухой травы. "Благодаря оперативным действиям служб, никто не пострадал. Однако мусоровоз получил дополнительные повреждения, а мы все - еще одно подтверждение зверской сущности киевского режима", - подчеркивается в сообщении. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска обстреляли мусоровоз в ЛНР

Дроны ВСУ атаковали мусоровоз и экипаж спасателей в ЛНР, пострадавших нет

© Фото : администрация Кременского муниципального округа.Последствия атаки дронов ВСУ в Кременной в ЛНР
Последствия атаки дронов ВСУ в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : администрация Кременского муниципального округа.
Последствия атаки дронов ВСУ в Кременной в ЛНР
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники в Кременной в ЛНР атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС, поврежден транспорт, пострадавших нет, сообщила в понедельник администрация Кременского муниципального округа.
«
"Враг, используя FPV-дрон, нанес удар по мусоровозу, собиравшемуся на выезд… Спустя всего 20 минут последовал повторный удар, нацеленный уже на экипаж МЧС, прибывший для ликвидации последствий первого обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что в результате удара поврежден мусоровоз и гражданский автомобиль, произошло возгорание сухой травы.
«
"Благодаря оперативным действиям служб, никто не пострадал. Однако мусоровоз получил дополнительные повреждения, а мы все - еще одно подтверждение зверской сущности киевского режима", - подчеркивается в сообщении.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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