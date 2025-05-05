https://ria.ru/20250505/niderlandy-2015097840.html
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку во время выступления
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку во время выступления - РИА Новости, 05.05.2025
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку во время выступления
В премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и его польского коллегу Дональда Туска бросили дымовую шашку в городе Вагенинген, сообщило Польское телевидение. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T17:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. В премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и его польского коллегу Дональда Туска бросили дымовую шашку в городе Вагенинген, сообщило Польское телевидение.Инцидент произошел во время памятного мероприятия по случаю Дня освобождения Голландии от немецко-фашистских войск. На кадрах видно, что неизвестный во время выступления Туска бросил на сцену дымовую шашку, из которой повалил густой красный дым. Охрана немедленно увела польского премьера с места происшествия.О том, кто бросил шашку и удалось ли его задержать, пока не сообщается. Туск уточнил, что никто не пострадал."Я хочу успокоить польское медиапространство. Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины. Мы в Польше тоже знаем такие эмоции, люди у нас также имеют и различные эмоции, и различные взгляды", — сказал он.При этом польский премьер охарактеризовал поведение виновников инцидента как неподобающее. Незадолго до этого в Вагенингене пропалестинские демонстранты сорвали выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса. Они скандировали "Свободу Палестине!". Полиция задержала пять человек.
https://ria.ru/20250501/tusk-2014621629.html
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Кадры с мероприятия, где бросили дымовую шашку в премьеров Нидерландов и Польши
Кадры с мероприятия, где бросили дымовую шашку в премьеров Нидерландов и Польши
2025-05-05T16:21
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в мире, нидерланды, польша, дональд туск, голландия
В мире, Нидерланды, Польша, Дональд Туск, Голландия
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку во время выступления
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии