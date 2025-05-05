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В Литве начались международные учения с участием военных НАТО - РИА Новости, 05.05.2025
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14:32 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/nato-2015064740.html
В Литве начались международные учения с участием военных НАТО
В Литве начались международные учения с участием военных НАТО - РИА Новости, 05.05.2025
В Литве начались международные учения с участием военных НАТО
Полевые тактические и прибрежные международные учения с участием почти 4 тысяч военных стран НАТО стартуют в понедельник в Литве, сообщило командование... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:32:00+03:00
2025-05-05T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полевые тактические и прибрежные международные учения с участием почти 4 тысяч военных стран НАТО стартуют в понедельник в Литве, сообщило командование литовской армии. "Вооруженные силы Литвы 5 мая начинают двое учений: полевые тактические учения "Железный волк 2025-I" и прибрежные учения "Защитник бури 2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первых учениях, которые продлятся до 16 мая, примут участие около 3,7 тысяч военных стран НАТО и 700 единиц военной техники. "Учения будут включать планирование и выполнение операций, командные учения, обучение интеграции беспилотников FPV в тактику пехотных подразделений, активные и пассивные меры противодействия беспилотникам, медицину и инженерию", - отметило командование. Прибрежные учения пройдут в Клайпеде и на Куршской косе, около 200 военнослужащих портовой и береговой обороны ВМС Литвы вместе с военными из Португалии отработают действия во время кризисных ситуаций в порту.
https://ria.ru/20250428/gruzija-2013884675.html
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в мире, литва, клайпеда, португалия, нато
В мире, Литва, Клайпеда, Португалия, НАТО
В Литве начались международные учения с участием военных НАТО

Два вида учений с участием почти 4 тысяч военных НАТО стартуют в Литве

© U.S. Army photo by Sgt. William A. TannerАмериканский и финский военнослужащие во время учений
Американский и финский военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner
Американский и финский военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полевые тактические и прибрежные международные учения с участием почти 4 тысяч военных стран НАТО стартуют в понедельник в Литве, сообщило командование литовской армии.
"Вооруженные силы Литвы 5 мая начинают двое учений: полевые тактические учения "Железный волк 2025-I" и прибрежные учения "Защитник бури 2025", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в первых учениях, которые продлятся до 16 мая, примут участие около 3,7 тысяч военных стран НАТО и 700 единиц военной техники.
"Учения будут включать планирование и выполнение операций, командные учения, обучение интеграции беспилотников FPV в тактику пехотных подразделений, активные и пассивные меры противодействия беспилотникам, медицину и инженерию", - отметило командование.
Прибрежные учения пройдут в Клайпеде и на Куршской косе, около 200 военнослужащих портовой и береговой обороны ВМС Литвы вместе с военными из Португалии отработают действия во время кризисных ситуаций в порту.
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В миреЛитваКлайпедаПортугалияНАТО
 
 
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