https://ria.ru/20250505/nato-2015064740.html

В Литве начались международные учения с участием военных НАТО

В Литве начались международные учения с участием военных НАТО - РИА Новости, 05.05.2025

В Литве начались международные учения с участием военных НАТО

Полевые тактические и прибрежные международные учения с участием почти 4 тысяч военных стран НАТО стартуют в понедельник в Литве, сообщило командование... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полевые тактические и прибрежные международные учения с участием почти 4 тысяч военных стран НАТО стартуют в понедельник в Литве, сообщило командование литовской армии. "Вооруженные силы Литвы 5 мая начинают двое учений: полевые тактические учения "Железный волк 2025-I" и прибрежные учения "Защитник бури 2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в первых учениях, которые продлятся до 16 мая, примут участие около 3,7 тысяч военных стран НАТО и 700 единиц военной техники. "Учения будут включать планирование и выполнение операций, командные учения, обучение интеграции беспилотников FPV в тактику пехотных подразделений, активные и пассивные меры противодействия беспилотникам, медицину и инженерию", - отметило командование. Прибрежные учения пройдут в Клайпеде и на Куршской косе, около 200 военнослужащих портовой и береговой обороны ВМС Литвы вместе с военными из Португалии отработают действия во время кризисных ситуаций в порту.

https://ria.ru/20250428/gruzija-2013884675.html

https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html

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в мире, литва, клайпеда, португалия, нато