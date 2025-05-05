https://ria.ru/20250505/narushenie-2014966849.html

Индия заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана

Индия заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана - РИА Новости, 05.05.2025

Индия заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана

Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже одиннадцатое нарушение подряд, заявил в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:58:00+03:00

2025-05-05T08:58:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - РИА Новости. Армия Индии вновь отмечает нарушение Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже одиннадцатое нарушение подряд, заявил в понедельник представитель индийского министерства обороны. "В ночь с 4 на 5 мая 2025 года посты пакистанской армии прибегли к неспровоцированному огню из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджаури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире", - отметил он. Представитель армии Индии добавил, что индийские военные отреагировали на стрельбу "быстро и соразмерно". Информации о жертвах или пострадавших не поступало. Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250501/konflikt-2014608989.html

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