https://ria.ru/20250505/mts-2014998722.html

В работе российских операторов связи произошли сбои

В работе российских операторов связи произошли сбои - РИА Новости, 05.05.2025

В работе российских операторов связи произошли сбои

Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:19:00+03:00

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общество

мтс

билайн

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технологии

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector.По информации детектора, проблемы с мобильной связью и интернетом затронули:Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Билайна", связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi.В "Мегафоне" рассказали агентству, что могут наблюдаться сложности с интернетом, сеть работает штатно, трудности возникли по не зависящим от оператора причинам.Т2 и МТС отказались от комментариев.

https://ria.ru/20250422/downdetector-2012759315.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мтс, билайн, москва, технологии