https://ria.ru/20250505/mts-2014998722.html
В работе российских операторов связи произошли сбои
В работе российских операторов связи произошли сбои - РИА Новости, 05.05.2025
В работе российских операторов связи произошли сбои
Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:19:00+03:00
2025-05-05T11:19:00+03:00
2025-05-05T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector.По информации детектора, проблемы с мобильной связью и интернетом затронули:Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Билайна", связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi.В "Мегафоне" рассказали агентству, что могут наблюдаться сложности с интернетом, сеть работает штатно, трудности возникли по не зависящим от оператора причинам.Т2 и МТС отказались от комментариев.
https://ria.ru/20250422/downdetector-2012759315.html
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общество, мтс, билайн, москва, технологии
Общество, МТС, Билайн, Москва, Технологии
В работе российских операторов связи произошли сбои
В России произошел сбой в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве