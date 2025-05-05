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В работе российских операторов связи произошли сбои - РИА Новости, 05.05.2025
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11:19 05.05.2025 (обновлено: 12:02 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/mts-2014998722.html
В работе российских операторов связи произошли сбои
В работе российских операторов связи произошли сбои - РИА Новости, 05.05.2025
В работе российских операторов связи произошли сбои
Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector. РИА Новости, 05.05.2025
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общество
мтс
билайн
москва
технологии
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector.По информации детектора, проблемы с мобильной связью и интернетом затронули:Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Билайна", связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi.В "Мегафоне" рассказали агентству, что могут наблюдаться сложности с интернетом, сеть работает штатно, трудности возникли по не зависящим от оператора причинам.Т2 и МТС отказались от комментариев.
https://ria.ru/20250422/downdetector-2012759315.html
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общество, мтс, билайн, москва, технологии
Общество, МТС, Билайн, Москва, Технологии
В работе российских операторов связи произошли сбои

В России произошел сбой в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка смотрит сообщение на экране смартфона
Девушка смотрит сообщение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россияне сообщили о сбоях в работе операторов связи, больше всего жалоб в Москве, свидетельствуют данные Downdetector.
По информации детектора, проблемы с мобильной связью и интернетом затронули:
  • "Билайн" — около 2,6 тысячи обращений;
  • T2 — свыше 2,1 тысячи;
  • МТС — более 2,5 тысячи;
  • "Мегафон" — почти тысяча.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Билайна", связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi.
В "Мегафоне" рассказали агентству, что могут наблюдаться сложности с интернетом, сеть работает штатно, трудности возникли по не зависящим от оператора причинам.
Т2 и МТС отказались от комментариев.
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22 апреля, 15:56
 
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