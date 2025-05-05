https://ria.ru/20250505/moskvarium-2015048127.html

В Москвариуме рассказали о необычных развлечениях нерп

В Москвариуме рассказали о необычных развлечениях нерп - РИА Новости, 05.05.2025

В Москвариуме рассказали о необычных развлечениях нерп

Нерпы в Москвариуме любят покататься на водолазах, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель биологической службы центра... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:45:00+03:00

2025-05-05T13:45:00+03:00

2025-05-05T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Нерпы в Москвариуме любят покататься на водолазах, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель биологической службы центра океанографии и морской биологии Ирина Мейнцер. По ее словам, в большинстве случаев работа водолазов проходит в прямом контакте с животными: это и ядовитые скаты-хвостоколы, и пираньи, и электрические рыбы, и акулы."Самые вовлеченные среди млекопитающих — дельфины и байкальские нерпы. Они очень любопытны и любят поиграть с водолазами и инвентарем. Например, нерпы могут с большим удовольствием покататься на спине у водолаза, а дельфины подныривают под них во время работы, норовя вытолкнуть на поверхность воды. <...> Среди самых необычных задач водолазов — "почесать" кошачью акулу, которая с удовольствием подставляет спину, собрать акульи яйца и покормить актинии планктоном из пипетки", — сказала Мейнцер. Она отметила, что в Москвариуме создана собственная водолазная служба, а сами водолазы — их более 15 — имеют квалификацию не ниже пятого разряда. Специалисты выполняют подводно-технические работы, чистят аквариумы, кормят обитателей, а также сопровождают водные представления с участием морских животных и театральных артистов. "Самая большая глубина, на которую погружаются водолазы "Москвариума" — 14 метров, что сопоставимо с высотой 5-этажного дома. Средний вес снаряжения одного водолаза, включая баллоны с воздухом, составляет 45 килограммов. Все обитатели реагируют по-разному, но в целом — давно привыкли к ним", — подчеркнула собеседница агентства.При этом к акулам и морской черепахе, которые живут в большом морском аквариуме, из-за особенностей их поведения погружаются одновременно три или четыре водолаза, каждый из которых берет на себя определенную группу животных, добавила она.

https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html

https://ria.ru/20250418/nerpa-2012143798.html

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